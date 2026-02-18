我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

因代表中國隊 谷愛凌在史丹福校園遭恐嚇與肢體攻擊

湖北爆竹店舖爆炸12死 中國3天內連2起已致20身亡

「百萬人推理」霸榜 掀全民辦案熱潮…鄭伊健心情曝光

記者林怡秀／即時報導
林心如（左）驚喜客串「百萬人推理」 與鄭伊健（右）飾演夫妻。圖／Netflix提供
林心如（左）驚喜客串「百萬人推理」 與鄭伊健（右）飾演夫妻。圖／Netflix提供

Netflix跨世代推理偵查影集「百萬人推理」由蘇文聖（蘇三毛）身兼編劇與導演親手打造，聯合金獎團隊監製陳志炫、吳孟謙以及製作人張雅婷並與重磅卡司群鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒、曾文翰 （阿翰）、洪千淑（千千）等，共同打造一部融合網紅生態、死亡預言、偵查推理與跨世代差異的開春話題之作。

「百萬人推理」於2月12日全球上線後氣勢如虹，48小時內空降Netflix台灣影集每日排行榜第1名，且討論熱度持續攀升，連續5天（2/14-2/18）穩坐冠軍寶座！同時更打入台灣周排行榜第1名、香港周排行榜第1名雙榜首與泰國周排行榜第3名（2/9-2/15），亮眼成績不僅於臺灣、香港、泰國也分別在印尼、馬來西亞、新加坡、越南多個地區皆進入每日排行前十名。

此次最大亮點莫過於鄭伊健飾演的獨行警探「陳家任」，他擁有敏銳直覺與精準槍法，卻因過度投入工作而疏於家庭，在太太離開後，與女兒陳宥潔（陳姸霏 飾）長期冷戰。其中驚喜客串飾演鄭伊健太太的林心如，龐大卡司亮點滿滿，鄭伊健談起與林心如合作：「林心如的加入讓人非常高興，我特別感謝她與妍霏，雖然家庭的場次不多，但大家默契十足，拍攝過程相當順暢。希望觀眾能感受到我們所營造的家庭氛圍，投入並享受這部作品。」

聽到佳績消息的鄭伊健表示：「因為我看 Netflix 的時候也會參考當日的十大推薦或榜單，看到自己的新作品登上榜首，當然非常開心。值此農曆新年期間，作品全球同步上線，期盼能讓更多來自不同地區的觀眾欣賞。一起回家看戲，與家人共享感動與歡笑，感謝大家的支持與分享。」

世報陪您半世紀

鄭伊健 林心如 Netflix

上一則

柯震東、王淨、朱軒洋「功夫」快閃店登場

延伸閱讀

鄭伊健演「古惑仔」挨轟教壞小孩 他6字回應

鄭伊健演「古惑仔」挨轟教壞小孩 他6字回應
動作戲經驗多 鄭伊健透露：吊鋼絲很危險

動作戲經驗多 鄭伊健透露：吊鋼絲很危險
林心如揪閨密舒淇、林熙蕾拋夫出遊 「六木女孩」秀死亡角度

林心如揪閨密舒淇、林熙蕾拋夫出遊 「六木女孩」秀死亡角度
林心如50歲拋夫棄女 攜舒淇、林熙蕾凑零錢搭巴士放飛

林心如50歲拋夫棄女 攜舒淇、林熙蕾凑零錢搭巴士放飛

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
蔡幸娟出道多年，是很多人的青春回憶。（本報資料照）

蔡幸娟富養正妹女兒爆紅 躲債搬家16次 熬成上億貴婦

2026-02-16 10:11
樊光耀（左起）、李劭婕、吳中天、隋棠、導演賴聲川、林依晨、張靜之、張本渝、梁正群出席舞台劇「暗戀桃花源」記者會。(記者王聰賢／攝影)

台男星娶陸女星10年 消失台演藝圈「欠一個交代」曝近況

2026-02-12 21:55
王菲在央視馬年春晚節目演唱「你我經歷的一刻」。（取材自微博）

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

2026-02-18 00:08
劉嘉玲(左圖)、看著老公梁朝偉一臉驚慌（右圖）。(摘自小紅書)

梁朝偉「眼神死求助臉」全網瘋傳 劉嘉玲站一旁看戲：自己處理

2026-02-11 18:57

超人氣

更多 >
華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉
冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」

冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」