「百萬人推理」霸榜 掀全民辦案熱潮…鄭伊健心情曝光

林心如（左）驚喜客串「百萬人推理」 與鄭伊健（右）飾演夫妻。圖／Netflix提供

Netflix 跨世代推理偵查影集「百萬人推理」由蘇文聖（蘇三毛）身兼編劇與導演親手打造，聯合金獎團隊監製陳志炫、吳孟謙以及製作人張雅婷並與重磅卡司群鄭伊健 、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒、曾文翰 （阿翰）、洪千淑（千千）等，共同打造一部融合網紅生態、死亡預言、偵查推理與跨世代差異的開春話題之作。

「百萬人推理」於2月12日全球上線後氣勢如虹，48小時內空降Netflix台灣影集每日排行榜第1名，且討論熱度持續攀升，連續5天（2/14-2/18）穩坐冠軍寶座！同時更打入台灣周排行榜第1名、香港周排行榜第1名雙榜首與泰國周排行榜第3名（2/9-2/15），亮眼成績不僅於臺灣、香港、泰國也分別在印尼、馬來西亞、新加坡、越南多個地區皆進入每日排行前十名。

此次最大亮點莫過於鄭伊健飾演的獨行警探「陳家任」，他擁有敏銳直覺與精準槍法，卻因過度投入工作而疏於家庭，在太太離開後，與女兒陳宥潔（陳姸霏 飾）長期冷戰。其中驚喜客串飾演鄭伊健太太的林心如 ，龐大卡司亮點滿滿，鄭伊健談起與林心如合作：「林心如的加入讓人非常高興，我特別感謝她與妍霏，雖然家庭的場次不多，但大家默契十足，拍攝過程相當順暢。希望觀眾能感受到我們所營造的家庭氛圍，投入並享受這部作品。」

聽到佳績消息的鄭伊健表示：「因為我看 Netflix 的時候也會參考當日的十大推薦或榜單，看到自己的新作品登上榜首，當然非常開心。值此農曆新年期間，作品全球同步上線，期盼能讓更多來自不同地區的觀眾欣賞。一起回家看戲，與家人共享感動與歡笑，感謝大家的支持與分享。」