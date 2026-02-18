柯震東、王淨、朱軒洋「功夫」快閃店登場

柯震東（左起）、王淨、朱軒洋服快閃店宣傳。（圖／鑫夢想文創提供）

由九把刀自編自導的新片「功夫」，耗資3億台幣打造、歷時10年籌備，目前已在賀歲檔期全台上映。電影更推出期間限定主題快閃店，於台北大巨蛋秀泰影城登場。

影片來源：YouTube@功夫

快閃店現場不僅完美還原「功夫」電影中「破牆而出」的奇幻華麗風格，更準備主題拍貼機跟一系列限定電影周邊商品。日前導演九把刀、柯震東、王淨、朱軒洋分別驚喜現身，九把刀親戴佛祖帽與「鵰兄」大玩拍貼機，三位主演與自己扮演的劇中角色合影，展現十足「師兄妹」默契。

不僅如此，快閃店更準備超過20款豐富又有趣的周邊商品提供影迷收藏，最吸睛莫過於「佛祖帽」，戴上去彷彿戰鬥力直接破表；手機感應後導向「功夫」主題曲的NFC吊飾，另外，現場還展示限量的「電影紀念威士忌」與「大鵰紓壓球」供粉絲選購。「功夫」大巨蛋秀泰快閃店將一路展出至3月8日。

電影「功夫」劇情描述衰尾高中生淵仔（柯震東 飾）與好友阿義（朱軒洋 飾），遇上自稱沉睡500年、身懷絕世武功的神祕流浪漢黃駿（戴立忍 飾）。原以為只是怪人說夢話，沒想到當晚黃駿竟現身在淵仔五樓房間窗外，留下「拜我為師」四個大字！