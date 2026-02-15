「陽光女子合唱團」登頂台灣影史台片票房冠軍

我的頻道

香港中通社15日電
「陽光女子合唱團」5.45億破台灣影史紀錄。圖／壹壹喜喜電影提供
「陽光女子合唱團」5.45億破台灣影史紀錄。圖／壹壹喜喜電影提供

台灣電影《陽光女子合唱團》上映51天，累計票房突破新台幣5億4561萬元(約1843.7萬美元)，超越導演魏德聖執導的《海角七號》，刷新台片票房紀錄。

《陽光女子合唱團》上映初期表現平平，前兩周票房僅約1500萬元，其後憑藉口碑發酵，票房逆勢上揚，並成功躋身台灣影史票房前列。

影片來源：YouTube@Michael Tang

電影出品方15日表示，《陽光女子合唱團》目前共上映51天，累計票房已達5億4561萬1376元，登頂台灣影史台片票房冠軍。

隨著賀歲檔新片陸續上映，《陽光女子合唱團》迎來新一輪競爭。不過業界普遍看好，依照目前觀影熱度與口碑擴散速度，該片有望持續在賀歲檔期中斬獲更多票房。

台灣影史首部突破5億票房的台片，為2008年由魏德聖執導的經典作品《海角七號》，以5億3435萬元的成績登頂票房冠軍，並“霸榜”至今將近18年。

《陽光女子合唱團》翻拍自2010年韓國電影《美麗的聲音》，講述一群因不同原因而入獄的女受刑人，以組成合唱團方式互相扶持的故事。監獄裡的女子們在音樂中找到救贖與和解，展現女性溫暖。

