饕客陳戴維 品嘗記錄8400家中餐館 尋覓華人歷史

中國人搶買黃金 深圳水貝市場客流大增30%

舒華力薦「雙囍」已想2刷 劉冠廷、楊貴媚掃街發紅包

記者趙大智／即時報導
楊貴媚在掃街時發揮國民媽媽的魅力。圖／壹壹喜喜提供
楊貴媚在掃街時發揮國民媽媽的魅力。圖／壹壹喜喜提供

由億萬票房導演許承傑執導的賀歲新作《雙囍》，即將於2月17日大年初一全台上映。隨着口碑好評強勢發酵，不僅在網路上掀起討論與預購票券，就連韓國超人氣女團 i-dle 台灣成員舒華也特別在社群大力推薦，直呼「已經想2刷」，並感性表示這是一部值得帶著「最愛與最珍貴的人」一同進戲院感受的作品。

《雙囍》劇組團隊特別於年節前的週末（2/13-15）展開北中南拜年發紅包活動。香港演員余香凝與田啟文此次首度在台體驗春節情人節氣氛，所到之處人氣爆棚。田啟文在發紅包過程中，竟遇到影迷拿出《少林足球》時期的簽名卡請他加簽，讓他又驚又喜，直讚台灣粉絲超長情。

余香凝則展現超凡氣質，現場民眾爭相合影並直呼「本人太美了」。余香凝感性表示，這也是她首次沒跟老公一起過情人節，而是選擇與台灣粉絲共度：「能陪伴台灣影迷度過情人節與迎接新年，這種感覺非常窩心。」

台灣代表劉冠廷則誠摯感謝粉絲支持：「難得有機會透過電影宣傳直接與大家見面，希望能把喜氣分給大家。」金馬影后楊貴媚更是展現「國民媽媽」的親民魅力，老少通吃，她開心地說：「以往很少有機會能同時跟北中南各地的鄉親互動，能在年前見到大家真的很興奮。」人氣居高不下的 9m88 現場也收到粉絲親手製作的紅包袋，讓她大讚台灣影迷的才華與心意。

適逢情人節，劇組特別在北中南舉辦「單身派對」特映活動，邀請未婚男女搶先觀影。許多觀眾在映後紛紛表示被劇情觸動落淚，現場更加碼舉辦「隨機抽捧花」活動，象徵將電影中的祝福傳遞給觀眾。主演蔡凡熙在現場不改幽默本色，不但大方宣布自己目前單身，「求觀眾幫忙介紹對象」，更向幸運抽中捧花的粉絲喊話：「如果之後真的要結婚，歡迎找我當伴郎！」

電影《雙囍》由環球影業發行，水花電影股份有限公司製作，劇情描述新郎高庭生（劉冠廷 飾）與新娘吳黛玲（余香凝 飾）在一生一次的大喜之日，面對多年來誓不相見的男方父親高盛宏（庹宗華 飾）與母親白雁心（楊貴媚 飾）爭相主持兒子的終生大事，不願得罪父母的高庭生只好聯合岳父老吳（田啟文 飾）、婚顧小芮（9m88 飾）、伴郎大蔡（蔡凡熙 飾），試圖瞞天過海在一天內完美舉辦兩場婚禮！該片將於2月17日大年初一正式上映。

蔡凡熙在掃街過程展現高人氣。圖／壹壹喜喜提供
蔡凡熙在掃街過程展現高人氣。圖／壹壹喜喜提供
劇組團隊特別於年節前的週末（2/13-15）展開北中南拜年發紅包活動。圖／壹壹喜喜提供
劇組團隊特別於年節前的週末（2/13-15）展開北中南拜年發紅包活動。圖／壹壹喜喜提供
劉冠廷誠摯感謝粉絲支持：「難得有機會透過電影宣傳直接與大家見面，希望能把喜氣分給大家。」圖／壹壹喜喜提供
劉冠廷誠摯感謝粉絲支持：「難得有機會透過電影宣傳直接與大家見面，希望能把喜氣分給大家。」圖／壹壹喜喜提供
9m88 現場也收到粉絲親手製作的紅包袋，讓她大讚台灣影迷的才華與心意。圖／壹壹喜喜提供
9m88 現場也收到粉絲親手製作的紅包袋，讓她大讚台灣影迷的才華與心意。圖／壹壹喜喜提供
舒華在社群上推薦《雙囍》。圖／壹壹喜喜提供
舒華在社群上推薦《雙囍》。圖／壹壹喜喜提供
劉冠廷（左）、田啟文巧遇粉絲拿出《少林足球》時期的簽名卡請他加簽,讓他又驚又喜。圖／壹壹喜喜提供
劉冠廷（左）、田啟文巧遇粉絲拿出《少林足球》時期的簽名卡請他加簽，讓他又驚又喜。圖／壹壹喜喜提供
《雙囍》主演余香凝（左）、劉冠廷一起掃街拜年。圖／壹壹喜喜提供
《雙囍》主演余香凝（左）、劉冠廷一起掃街拜年。圖／壹壹喜喜提供

