舒華力薦「雙囍」已想2刷 劉冠廷、楊貴媚掃街發紅包

楊貴媚在掃街時發揮國民媽媽的魅力。圖／壹壹喜喜提供

由億萬票房導演許承傑執導的賀歲新作《雙囍》，即將於2月17日大年初一全台上映。隨着口碑好評強勢發酵，不僅在網路上掀起討論與預購票券，就連韓國超人氣女團 i-dle 台灣成員舒華也特別在社群大力推薦，直呼「已經想2刷」，並感性表示這是一部值得帶著「最愛與最珍貴的人」一同進戲院感受的作品。

《雙囍》劇組團隊特別於年節前的週末（2/13-15）展開北中南拜年發紅包活動。香港演員余香凝與田啟文此次首度在台體驗春節 與情人節 氣氛，所到之處人氣爆棚。田啟文在發紅包過程中，竟遇到影迷拿出《少林足球》時期的簽名卡請他加簽，讓他又驚又喜，直讚台灣粉絲超長情。

余香凝則展現超凡氣質，現場民眾爭相合影並直呼「本人太美了」。余香凝感性表示，這也是她首次沒跟老公一起過情人節，而是選擇與台灣粉絲共度：「能陪伴台灣影迷度過情人節與迎接新年，這種感覺非常窩心。」

台灣代表劉冠廷則誠摯感謝粉絲支持：「難得有機會透過電影宣傳直接與大家見面，希望能把喜氣分給大家。」金馬影后楊貴媚更是展現「國民媽媽」的親民魅力，老少通吃，她開心地說：「以往很少有機會能同時跟北中南各地的鄉親互動，能在年前見到大家真的很興奮。」人氣居高不下的 9m88 現場也收到粉絲親手製作的紅包袋，讓她大讚台灣影迷的才華與心意。

適逢情人節，劇組特別在北中南舉辦「單身派對」特映活動，邀請未婚男女搶先觀影。許多觀眾在映後紛紛表示被劇情觸動落淚，現場更加碼舉辦「隨機抽捧花」活動，象徵將電影中的祝福傳遞給觀眾。主演蔡凡熙在現場不改幽默本色，不但大方宣布自己目前單身，「求觀眾幫忙介紹對象」，更向幸運抽中捧花的粉絲喊話：「如果之後真的要結婚，歡迎找我當伴郎！」