好萊塢大咖力挺台灣 讚台灣軍購案 喊「美國與台灣同在」

勞勃許奈德力挺台灣軍購。(路透）

以喜劇電影「小姐好辣」紅遍全球的好萊塢男星勞勃許奈德（Rob Schneider），近日因公開表態支持台灣，在台美軍購案引發國際關注之際，他於今（14）日透過社群平台 X（原 Twitter）轉發共和黨 國會女議員安娜・保琳娜・盧納（Anna Paulina Luna） 支持台美軍購的相關貼文。

勞勃許奈德轉發共和黨國會女議員安娜・保琳娜・盧納貼文，並親自加註全大寫文字：「AMERICA STANDS WITH TAIWAN！！（美國與台灣同在）」，明確表達立場。這則貼文曝光後，迅速在各大論壇與社群平台流傳，吸引大量台灣網友湧入留言致意，不少人表達感謝與感動，稱他是「真正支持台灣的朋友」。

勞勃許奈德過去便多次表現出對台灣的好感，他的妻子派翠西亞（Patricia Azarcoya Arce）雖為墨西哥 人，但他本人與台灣互動頻繁，來台次數眾多，甚至曾選擇台灣作為新婚蜜月旅行的目的地，而非一般常見的歐洲或海島國家，他更曾在公開場合形容台灣是「自己的第二個家」。