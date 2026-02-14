我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「女賭神」曹紅 靠21點翻身 被拍成好萊塢電影

高空大亂鬥 英國廉航乘客走道互毆 機艙見血緊急改降

好萊塢大咖力挺台灣 讚台灣軍購案 喊「美國與台灣同在」

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
勞勃許奈德力挺台灣軍購。(路透）
勞勃許奈德力挺台灣軍購。(路透）

以喜劇電影「小姐好辣」紅遍全球的好萊塢男星勞勃許奈德（Rob Schneider），近日因公開表態支持台灣，在台美軍購案引發國際關注之際，他於今（14）日透過社群平台 X（原 Twitter）轉發共和黨國會女議員安娜・保琳娜・盧納（Anna Paulina Luna） 支持台美軍購的相關貼文。

勞勃許奈德轉發共和黨國會女議員安娜・保琳娜・盧納貼文，並親自加註全大寫文字：「AMERICA STANDS WITH TAIWAN！！（美國與台灣同在）」，明確表達立場。這則貼文曝光後，迅速在各大論壇與社群平台流傳，吸引大量台灣網友湧入留言致意，不少人表達感謝與感動，稱他是「真正支持台灣的朋友」。

勞勃許奈德過去便多次表現出對台灣的好感，他的妻子派翠西亞（Patricia Azarcoya Arce）雖為墨西哥人，但他本人與台灣互動頻繁，來台次數眾多，甚至曾選擇台灣作為新婚蜜月旅行的目的地，而非一般常見的歐洲或海島國家，他更曾在公開場合形容台灣是「自己的第二個家」。

早在2014年，勞勃許奈德就曾親自現身圓山大飯店，領取交通部觀光局頒發的「2014 台灣觀光貢獻獎」，以表彰他長期運用自身國際知名度，協助推廣台灣的觀光、美食與文化形象。這次再度公開發聲力挺台灣，也被不少網友視為他長期友台立場的延續。

勞勃許奈德轉發貼文力挺台灣。圖／摘自X
勞勃許奈德轉發貼文力挺台灣。圖／摘自X

世報陪您半世紀

觀光 共和黨 墨西哥

上一則

王仁甫孫德榮都缺席婚禮…他直言「第一次已經包過了」

延伸閱讀

好萊塢山魯尼恩峽谷建新廁所 耗資百萬引質疑

好萊塢山魯尼恩峽谷建新廁所 耗資百萬引質疑
南加知名公園 百萬建廁所 引浪費公帑質疑

南加知名公園 百萬建廁所 引浪費公帑質疑
AI影片生成模型Seedance爆紅 好萊塢控嚴重侵權

AI影片生成模型Seedance爆紅 好萊塢控嚴重侵權
威爾史密斯遭控「性剝削」與妻關係緊張 回歸好萊塢遙遙無期

威爾史密斯遭控「性剝削」與妻關係緊張 回歸好萊塢遙遙無期

熱門新聞

27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
趙薇女兒小四月更新近況。(取材自小紅書)

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

2026-02-07 03:00
余天(右起)、胡瓜、余祥銓積極準備「鑽石舞台」演唱會。圖／艾迪昇傳播提供

密友爆費玉清人間蒸發 引退6年失聯

2026-02-10 12:03
艾希頓庫奇(左)和黛咪摩爾曾有過一段6年婚姻。（路透）

黛咪摩爾揭「床事3人行」惹怒前夫 庫奇一句話終和解

2026-02-09 01:21
言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
壞痞兔8日在超級盃中場表演。(路透)

超級盃中場秀／壞痞兔的歌到底在唱些什麼？ 從超市打包員到饒舌天王

2026-02-08 20:23

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬

3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
冬奧╱中國天才少年的「最後一舞」：不完美 依然動人

冬奧╱中國天才少年的「最後一舞」：不完美 依然動人