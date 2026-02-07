票房不如預期 魏如萱淚崩 她吐心聲「盼錯誤有修正機會」

魏如萱歷經感情風波，昨在台北小巨蛋開唱。圖／好多音樂提供

魏如萱今（7）日於台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」演唱會，嘉賓是她曾屬樂團「自然捲」的隊友奇哥，老朋友一上台就虧：「妳是不是在談戀愛？」她笑回：「還是要相信愛情啊！哪壺不開提哪壺啊？」到了演出尾聲，她講到淚崩，感謝不離不棄的歌迷：「因為你們都沒有被影響。」

魏如萱因為和小21歲的網紅Ian交往，陷入Ian和前女友若盈的感情糾葛，被外界質疑是小三，數月來持續被網友熱議，甚至影響演唱會票房，今晚演唱會進場人數約8成。

想起這陣子的憂慮與心情，魏如萱哽咽說：「謝謝你們來，因為你們都沒有被影響，謝謝你們坐在這邊聽我唱歌，我今天有很認真的唱，希望所有在生命中的錯誤，都有修正的機會，我覺得大家都太嚴格了，好像什麼都要完美，那什麼樣才是對的？錯的，再來一次就好了。」

在演唱時，她見到許多朋友到場支持，「真的謝謝你們來，我的力量」。她提到演唱會製作人陳建騏說「這是第一名的演唱會」，對她而言不是壓力，「原來我在他心裡是有重量的，因為這個世界上有很多種類的第一名，沒什麼好比的」，突然又語塞，笑說：「我很怕我會講錯話。」

不過票房確實不如預期，她坦然面對，今晚她也對主辦單位喊話：「我欠你們的，都會加倍會回來。」唱到安可曲「你啊你啊」，她說：「以為這首已經很心痛，沒想到還有更心痛，『我在紐約打電話給你』不是一發行就紅了，一年後才紅，我想我的歌需要醞釀。我要祝大家，以後要打給你喜歡的人，因為他都會接，想他也可以一直想啊，他一定會知道。」