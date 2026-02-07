「世紀血案」未獲受害家屬同意 簡嫚書：記者會當天才知

簡嫚書日前出席電影「世紀血案」殺青記者會。(記者沈昱嘉／攝影)

改編自真實事件「林宅血案」的電影「世紀血案」，日前才剛舉辦殺青記者會，不料近日卻因為劇組疑似未取得當事人林義雄及其家屬的同意便進行拍攝，讓該片在網路上遭撻伐。主演之一的簡嫚書，今稍早也在社群媒體 上向真實案件受難者與社會大眾致歉。

簡嫚書在發文中寫道：「最初此案來邀約我出演一位追查真兇的虛構記者角色，身為演員的我當時很單純的認為，此作品是在當事人同意的前提下，進行發聲。然而我現在知道事情完全不是我想的那樣單純，對於林家案件背後所涉及的更大議題，是超出我身為演員所能想像的。」

她也指出：「在沒有那麼全面了解林家案件的始末，光憑我讀到的劇本去判斷，誤以為這是一個企圖伸張正義的劇本，便答應接演，我難辭其咎。由於本片取材自真人實事，當初在與製作方簽約時，製作方在合約上有保證已取得拍攝本片的合法授權，所以我才接案。」

她說，然而這一切在2026年2月1日的殺青記者會上，她才得知「世紀血案」是疑似未聯繫當事人、甚至未取得當事人授權的情況下就進行拍攝。同時當天才得知導演和編劇或是製作方代表皆不會出席記者會。

而後續報導中所謂導演本人的身家背景，也是當時有演員在記者會上提及此事，簡嫚書才初次得知，「當時這一切突如其來的資訊量，我的心裡產生很多疑惑，但當下只能先應對眼前的記者會」。

她說：「而事件發生後我沒有即時發出聲明，是因為這段時間她與經紀團隊協同律師檢視工作合約內容，也確認了製作公司確實未取得事件當事人的授權，「身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一」。

簡嫚書表示，於此同時深感羞愧，當時天真以為可以透過演出這部電影為此案發聲，沒有意識到這個案子不是只有追查真兇而已，還涉及了更多的層面：「這幾天非常懊悔與沮喪，自己對於林家案件的了解不夠深，思慮不周而答應接演。」

她表示，然而已經造成的傷害是她始料未及：「這幾天我也在想，除了反省道歉之外，還有什麼是我可以為此做的實際行動。一、製作方未取得當事人授權，違約在先，我將不再參與該片的任何後續。二、只是道歉無法解決我的內疚，盼望所有熱情投入的影視工作者，特別是演員，不要再有人像我這樣以為只要認真做好演員功課就好，忽略了參與改編真人實事作品時必須考量、深究更多情理法層面的事。」

最後簡嫚書也再次致歉：「此刻的我真的很難過發生這樣的事情，反覆思考著自己到底做了什麼蠢事。再次對我所傷害到的受難者家屬與社會大眾，致上最深的歉意。」