唐治平「女友」不滿被當工具人 供食衣住養「巨嬰」痛哭

唐治平本月1日現身曝新動向「想回泰國」。(記者陳慧貞／攝影)

47歲藝人唐治平在經歷2024年喪母之痛，結束一段街頭流浪生活後，近期他積極尋求復出之路，日前還舉辦粉絲見面會，受訪時他被問到感情事，他直言：「談戀愛也要花錢，工作不穩定，談什麼戀愛？」但就是這段話，令一直忙前忙後操辦粉絲會的女友陳小姐（小名小瑾）大為光火，直接打電話給媒體，直言：「我不要他公開，但直接這樣撇得一乾二淨，是不是太傷人？！」

唐治平與女友認識多年，昔日還曾是鄰居，唐治平自從母喪後，經濟拮据、居無定所，都靠女友接濟，照應飲食起居、生活開銷，小瑾說，因為有感情，才會願意照顧唐治平，希望他能振作，但眼見唐治平在媒體問到「戀愛」問題時，竟直接撇清兩人關係，讓她看了火大：「跟我在一起，他沒有花過一毛錢，都是我出的！」表示自己在托嬰中心上班，結果卻碰到唐治平這個「巨嬰」，薪水有三分之一都拿來供養他，情侶間會做的事，「我們都做了」結果卻被對方撇乾淨，她還被朋友形容成根本是「工具人」。

小瑾說，先前有報導指她遭家暴 、被壓制5小時，她說確有此事，事發原因是唐治平半夜吵著要吃巧克力、要她去買菸，但小瑾因趕搭末班公車回家（兩人沒同居），唐治平就壓制她長達5小時，她坦言：「我告過他兩三次，但每次到了檢察官那裡，我就撤告了，因為我會心軟。」表示自己沒有想要曝光，只是不滿唐治平唯獨在媒體面前不願公開戀情，令她有種「真心換絕情」的心寒，嘆道：「我累了，他再這樣下去，最後流落街頭就是自找的。」