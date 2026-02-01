我的頻道

伊朗最高領袖嗆美國掀區域戰爭 川普強硬回應了

買大塊肉、注意價格標籤 9個密技在好市多省更多

高原巡警戴美瞳？楊紫「生命樹」造型惹議 演技被讚跳脫「甜妹圈」

娛樂新聞組／即時報導
楊紫(右一)為戲減重、188天高原實拍。(取材自微博)
胡歌楊紫主演，正午陽光出品的重磅電視劇「生命樹」日前開播，不負眾望收視奪冠，打敗周雨彤、白宇主演的「太平年」，不過口碑出現兩極化。有觀眾肯定「全員演技在線」，實景拍攝畫面具有電影質感；但也有觀眾吐槽節奏鬆散、妝造奇怪，「不如看『可可西里』紀錄片」，豆瓣評分甚至短時間湧入超7000條一星差評，引起「惡意刷評」熱議。

「生命樹」首播呈現「高開低走」，央視8台首集酷雲實時峰值達2.3859%，刷新頻道年度紀錄，但第二集均值驟降至1.77%，被指「央8罕見斷崖式下跌」；次日出現逆襲現象，雲合市占率飆升至8.3%，單日漲幅137%，躍居榜單第三。第五集更刷新開播以來單集最高紀錄，創央視8台2026年開年劇集的收視高點。

該劇除了劇情被指「敘事鬆散平淡」，楊紫飾演的高原巡警「白菊」也話題不少，一邊是官方強調的188天高原實拍、減重15斤(7.5公斤)、全程素顏，一邊是觀眾揪著的「配戴美瞳」和「偽素顏」。

有眼尖網友指出，楊紫特寫鏡頭中可見眼部明顯修飾痕跡，疑似配戴美瞳，與1996年青藏高原的艱苦環境設定嚴重不符。此外，假髮、雙眼皮貼和「偽素顏」妝容也被批評破壞真實感。

不過，楊紫的演技還是得到不少肯定。一場白菊目睹弟弟參與盜獵時，她僅靠瞳孔震顫、嘴角抽搐、含淚不落等微表情，傳遞震驚、憤恨到信念崩塌的裂變式情緒，被稱為「教科書級表演」；面對隊友欲以暴制暴時，一句「這裡是無人區，不是無法區」的嘶吼，展現台詞張力。

有觀眾感慨，楊紫不是在演白菊，而是「把自己種進了可可西里的凍土裡」，還有人說，她完全跳脫「甜妹舒適圈」，更有網友期待後續看到她更精采的演出。

楊紫被質疑配戴美瞳。(取材自微博)
獵魔女團Golden摘葛萊美 K-Pop歌曲奪獎首例

