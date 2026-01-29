與霍建華嗨唱 林心如迎人生下半場：不再急著證明自己

林心如（右）和老公霍建華合體歡唱。圖／摘自臉書

林心如 迎來璀璨人生下半場，當然也少不了姐妹好友環境的生日趴，地點就選在「華燈初上」拍攝酒吧「光HIKARI」，「華燈初上璀璨夜25+」大走復古風，壽星林心如「Rose媽媽」造型登場，跟老公霍建華聯手獻唱。

想當然趴替眾星雲集，其中尤其以林熙蕾、許瑋甯的半屏山超搶眼，徐若瑄 則穿著旗袍，跟林心如擺出各種Pose展現曼妙身姿。另還有「16個夏天」謝佳見以及海裕芬等。

正上映的挪威電影「情感的價值」（Sentimental Value）中，飾演導演的史戴倫史柯斯嘉語重心長對舞台劇 演員女兒蕾娜特萊茵斯薇說，演員總是被挑選，一定要掌握回主導性，獲得安全感，生涯之路才能長久。這點，從「還珠格格」紫薇一路走上製作人的林心如早已做到。

林心如在社群也分享50歲心情：「人生下半場，依然要活得精彩，也過得漂亮。年齡只是數字，真正重要的，是一路走來的心境。感恩所擁有的，珍惜每一個平凡卻真實的當下。」她感謝一路同行的親友和工作夥伴，「走到今天，更明白什麼值得放在心上，什麼可以溫柔地放下，不再急著證明自己，只想把時間留給真正重要的人與事。現在，是更認識自己的時候，也是把日子過得更從容的開始」。