小煜離婚首露面 王子吃尾牙挨轟吐成員近況：讓他消失吧

記者陳慧貞／即時報導
方宥心（左起）、楊奇煜、音樂總監陳國華、導演梁志民、唐從聖、鎮萬鈞宣傳音樂劇「生命中最美好的5分鐘」。圖／果陀劇場提供
方宥心（左起）、楊奇煜、音樂總監陳國華、導演梁志民、唐從聖、鎮萬鈞宣傳音樂劇「生命中最美好的5分鐘」。圖／果陀劇場提供

前男團「棒棒堂」成員楊奇煜（小煜）去年9月離婚，與當護理師的妻子言言結束5年婚姻關係，恢復單身後，今（29日）他首度公開露面，為即將演出的果陀舞台劇「生命中最美好的5分鐘」進行總綵排，對於昔日成員「王子」邱勝翊神隱3個月近況，他無奈道：「你就讓他消失就好了，我沒辦法代替他回答。」

唐從聖、楊奇煜、方宥心、鎮萬鈞排練舞台劇「生命中最美好的5分鐘」，該劇以「穿越時空、用愛療癒遺憾」為核心，劇中楊奇煜穿梭時空，遇見和自己相像的高中青年鎮萬鈞，雙方開啟有趣對話，提到當今最紅的男子團體，一方講F4、一邊說是棒棒堂，意外製造笑點。

小煜當單親爸，忙舞台劇排練，也照顧兩個兒子，坦言現在每天一起床就是面臨一場帶孩子的混戰，忙到焦頭爛額，先前曾提及帶孩子們到排練場，他笑說原本想著讓孩子認識爸爸的工作，沒想到竟是自找麻煩，他苦笑：「因為他們會一直發出聲音，無法乖乖坐著看，讓我無法專心工作，好在他們玩累了之後，就會坐下來看我們演戲。」但隨後他又忍不住吐槽兒子「很色」，到劇場就會鎖定某位大姐姐，然後一直纏著對方。對於是否培養孩子朝演藝圈發展？小煜則稱目前正在培養兒子唱歌技能和節奏感，也會請教身邊前輩關於單親爸帶小男孩會面臨的各種疑難雜症，坦言離婚3個多月，現在適應得滿好的。

提到「王子」邱勝翊捲入婚外情，扯出「粿王風波」，加上多名成員涉閃兵，昔日「棒棒堂」再難合體，小煜感嘆：「我對團體的感情依舊很深，不可能因此鄙棄團體，我的團員想做這件事（合體），我就會跟著做。」至於王子，他表示還是有聯絡，但近日王子現身經紀公司尾牙，立刻被罵爆，小煜無奈說：「你就讓他消失就好了啊，我沒辦法代替他回答。」

唐從聖(左)、楊奇煜在音樂劇「生命中最美好的5分鐘」有不少對手戲。圖／果陀劇場提...
唐從聖(左)、楊奇煜在音樂劇「生命中最美好的5分鐘」有不少對手戲。圖／果陀劇場提供
唐從聖（右）演出音樂劇「生命中最美好的5分鐘」，十八般武藝全搬上舞台。圖／果陀劇...
唐從聖（右）演出音樂劇「生命中最美好的5分鐘」，十八般武藝全搬上舞台。圖／果陀劇場提供
楊奇煜（右）在「生命中最美好的5分鐘」中穿越時空遇見鎮萬鈞。圖／果陀劇場提供
楊奇煜（右）在「生命中最美好的5分鐘」中穿越時空遇見鎮萬鈞。圖／果陀劇場提供

台劇 閃兵

