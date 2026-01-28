我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：中國同意這3家公司買輝達H200晶片

亞馬遜裁員1.6萬人 聚焦AI自動化調整疫情期擴編

相親過程曝光…蘇打綠馨儀突然嘔吐 爆「有喜了」親發聲

記者林士傑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘇打綠馨儀(前)坐著參與記者會。記者沈昱嘉／攝影
蘇打綠馨儀(前)坐著參與記者會。記者沈昱嘉／攝影

很愛鬥嘴的蘇打綠感情甚篤，跨足真人秀推出團體實境綜藝節目「6人行不行」，貝斯手馨儀今在記者會突然嘔吐，身體不適坐著參與，會後她坦言：「我剛剛是真的吐了，有吐一堆水，但放心，我不是『懷孕』。」

蘇打綠6位團員在節目中分頭行動，各自挑戰截然不同的任務，隱藏身分的馨儀透過交友軟體約出5名素人「相親」，過程讓青峰大讚超好看，精彩到可以做成整季節目。不過馨儀卻覺得很尷尬，透露後來感覺反而像是男生之間的聯誼，隨著節目結束之後，還會繼續聯絡嗎？馨儀賣關子說：「到時看了就知道。」

而她離婚將近1年，今在現場無預警乾嘔，該不會是有「好消息」了？她說收工後會去看醫生，火速澄清「我身體很健康，但沒有好消息，不是看婦產科」。她說一早就感到不適，後來稍微好轉，又虧吉他手家凱講話無聊到讓她神速恢復，事後表示因為要替小孩規劃寒假行程，「我真的是被小孩操壞，每天想他們要幹嘛，累死我了」。

蘇打綠將遠傳三創門市改裝成為「6人行不行」主題門市，也會輪播節目預告片，開放觀眾前往拍照打卡，後續將舉辦贈送稀有馬年紅包袋的活動，節目於2月27日起在遠傳friDay影音獨家首播，每周五、六各更新一集，後續也將在TVBS播出。

蘇打綠在真人秀「6人行不行」中各自有不同的任務。記者沈昱嘉／攝影
蘇打綠在真人秀「6人行不行」中各自有不同的任務。記者沈昱嘉／攝影

上一則

孫協志夏宇童婚宴倒數中 甜蜜婚紗照搶先曝光

延伸閱讀

江蘇同鄉會 攜手多個僑團新春聯誼

江蘇同鄉會 攜手多個僑團新春聯誼
馬踏祥雲送福來-費城安良工商會新春團年宴

馬踏祥雲送福來-費城安良工商會新春團年宴
駐芝中領館王保東 寒冬走訪37僑社送馬年祝福

駐芝中領館王保東 寒冬走訪37僑社送馬年祝福
河濱市農曆新年嘉年華 盛大登場慶馬年

河濱市農曆新年嘉年華 盛大登場慶馬年

熱門新聞

霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

2026-01-23 17:33
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（美聯社）

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

2026-01-26 14:27
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
趙櫻子直播飆罵助理。（取材自微博）

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

2026-01-27 03:30

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙

先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙
Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？
UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點
南加華女涉詐騙長者10萬美元 因一舉動露餡

南加華女涉詐騙長者10萬美元 因一舉動露餡