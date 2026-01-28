相親過程曝光…蘇打綠馨儀突然嘔吐 爆「有喜了」親發聲

蘇打綠馨儀(前)坐著參與記者會。記者沈昱嘉／攝影

很愛鬥嘴的蘇打綠感情甚篤，跨足真人秀推出團體實境綜藝節目「6人行不行」，貝斯手馨儀今在記者會突然嘔吐，身體不適坐著參與，會後她坦言：「我剛剛是真的吐了，有吐一堆水，但放心，我不是『懷孕』。」

蘇打綠6位團員在節目中分頭行動，各自挑戰截然不同的任務，隱藏身分的馨儀透過交友軟體約出5名素人「相親」，過程讓青峰大讚超好看，精彩到可以做成整季節目。不過馨儀卻覺得很尷尬，透露後來感覺反而像是男生之間的聯誼，隨著節目結束之後，還會繼續聯絡嗎？馨儀賣關子說：「到時看了就知道。」

而她離婚將近1年，今在現場無預警乾嘔，該不會是有「好消息」了？她說收工後會去看醫生，火速澄清「我身體很健康，但沒有好消息，不是看婦產科」。她說一早就感到不適，後來稍微好轉，又虧吉他手家凱講話無聊到讓她神速恢復，事後表示因為要替小孩規劃寒假行程，「我真的是被小孩操壞，每天想他們要幹嘛，累死我了」。