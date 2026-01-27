肯爺自爆腦部嚴重損傷「患躁鬱症」 認了：不想活下去

我的頻道

記者廖福生／即時報導
美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West，現改名Ye）。美聯社
美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現名 Ye）近日首度就過去引發爭議的言行公開致歉，並坦承自己長期忽略的健康問題，實為一連串失控行為的關鍵原因。他透露，因腦部受傷導致心理狀態惡化，後續被正式診斷出患有躁鬱症。

肯爺在「華爾街日報」刊登親筆道歉聲明，說明自己早在2022年因一場車禍留下嚴重後遺症。當時醫療重點集中在骨折與外傷處理，未進行完整的腦部影像與神經系統檢查，導致額葉損傷未被即時發現，直到2023年才確診。

他在信中坦言，這項被忽略的腦部傷害，對他的心理健康造成深遠影響，「這樣的醫療疏失，讓我的精神狀態逐漸失衡，最終被診斷為躁鬱症。」他形容，該疾病最危險之處在於，會讓患者誤以為自己不需要外界協助，甚至在判斷力受損時，仍深信自己洞察力十足、無所不能。

肯爺進一步指出，在病情尚未穩定的期間，他的行為愈發極端，不僅身心狀況長期動盪，還在混亂狀態下設計並推出帶有納粹符號的服飾，對此他直言深感後悔與羞愧。到了2025年初，他更經歷長達四個月的嚴重躁期，期間一度產生輕生念頭，坦言「曾經不想再繼續活下去」。

所幸在妻子比安卡（Bianca Censori）的勸說與陪伴下，肯爺終於正視病情，開始接受治療並服用藥物控制症狀。他強調，自己將為過往行為負起責任，並致力於做出實質改變，同時也澄清立場，表示自己並非納粹支持者，也沒有反猶立場，「我愛猶太人。」

他最後在信中表示，這份公開說明並非為自身過錯開脫，也不是為了博取同情或免責，而是希望在重新找回人生方向的過程中，能獲得外界的理解與原諒。

