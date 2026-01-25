才成為亞洲第一人 張學友突爆失業「我不會哭的」

張學友「60+」巡演完美落幕。圖／環球音樂提供

張學友投入「60+」世界巡演2年多，第324場也是最終場24日在香港 落幕，打趣表示唱完就失業，情緒非常複雜，「想哭又不想哭、緊張又不緊張，不知怎麼形容，但我不會哭的，都幾十歲了」。不過他也驚喜預告全新計畫，叮嚀粉絲要多賺錢，下一步將打造音樂。

他選擇香港紅館作為巡演句點，一連20場座無虛席，至於一再打破紀錄，連莊單輪巡演最高場次紀錄的華語歌手紀錄保持人，他想特別感謝觀眾「沒大家出現，這次巡演不可能跑了2年7個月」，是自己從未想過的紀錄，隨後送給觀眾俏皮的比心手勢，他笑說：「其實我知道怎麼做，但60幾歲不好意思做。」

除了粉絲支持之外，他也想向團隊、家人致上深深謝意，笑稱媽媽無時無刻全力支持他去上班，至於鮮少見面的老婆，他笑說：「這段時間我見樂隊、在座的朋友的時間多過於她，所以謝謝老婆，還有我2個讀書的女兒，thank you so much。」

談到驚豔四座的招牌一字馬，他則說除了繼續鍛鍊之外，也會繼續保重自己的身體、繼續練歌，「多謝大家給我機會，可以不斷在舞台嘗試不同的唱歌方法，當中有成功也有失敗啦！讓我覺得唱歌永遠是可以鑽研下去的事。我會繼續唱下去，將更好的自己在舞台跟大家見面」。