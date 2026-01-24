我的頻道

川普：若中國加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

玉澤演現身台北 粉絲暴動 台中搭公車上新聞他超傻眼

記者李姿瑩／台北即時報導
玉澤演帥氣現身台北街頭。(圖／Kiehl's契爾氏提供)
韓星玉澤演23日現身台北信義區，出席保養品牌活動。他去年在台中Long Stay拍電影，這次終於有機會回到台北，一上台就用中文熱情打招呼：「大家好，我是玉澤演，好久不見。」

玉澤演去年經歷求婚、結婚等人生大事，自己則是留在台灣工作，並且把握工作空檔深入台中大街小巷，到處趴趴走。玉澤演分享，台灣最吸引他的正是那股獨特的活力感，不論是街頭巷尾的人情味，還是夜市裡的熱鬧氣氛，都讓他感受到滿滿生命力。

當然，台灣美食也是不可或缺的一環，他笑說每次來台灣都忍不住大啖牛肉麵和珍珠奶茶，「因為完全沒有人在管我」。對於在台中搭公車的照片登上新聞，玉澤演坦言非常意外，也有些不知所措。他尋找美食的方式其實就是上網搜尋圖片，看到沒吃過的就去試試看。

不過他身材和狀態還是維持得非常好，打算之後有機會再去嘗試粉絲推薦的餐廳。此時有粉絲趁機大喊：「來我家吃飯。」玉澤演連忙婉拒，笑稱一切由自己決定。

對於這次來台，玉澤演心情格外放鬆，甚至笑說自己「好像真的住在台灣了」，他也透露「現在正在準備2PM演唱會」，預告未來還是會繼續守護所有粉絲。

