我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若中國加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

「康熙」收攤內幕曝光 網狂敲碗重啟 製作人B2回應了

記者李姿瑩／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
B2今天帶著宇宙啦啦隊力挺公益市集。(圖／緯來提供)
B2今天帶著宇宙啦啦隊力挺公益市集。(圖／緯來提供)

製作人B2今天出席緯來電視網二手公益市集「-1111循寶夠物節」，被問到小S的近況，以及何時要重回「小姐不熙娣」，B2表示：「我只有跟她說，妳準備好就call我。」他坦言不會主動跟小S閒聊，認識20幾年來從不過問她工作上的事，最近只知道小S明天不會出席陳漢典和Lulu的婚禮。

對於經典節目「康熙來了」停播將滿10年，B2回憶當年決定收掉節目的原因，其實就是「不想做了」。因為錄影時間太長，B2跟蔡康永聊到工作上需要轉換，需要休息，正好小S聽到也附和，大家隔天就決定告別「康熙」。

B2強調「休息不是說再見」，只是讓大家能夠去做想做的事情，把美好的回憶留給觀眾，至於要不要重啟並不是那麼重要。如今一轉眼10年過去，B2確實也想過要不要做點什麼，但大家態度都偏隨性，可能最後就單純發篇紀念文。

B2最近忙著緯來選秀節目「宇宙啦啦隊」，日前他到東南亞出外景，膝蓋舊疾復發，現在要花三個月到半年重新復健，因此行走不如過去靈活，感嘆可能太過勞累所致。

小S 東南亞 蔡康永

上一則

成功飛天 王心凌道具修好了 被喊「甜心教母」當場吐10字

下一則

玉澤演現身台北 粉絲暴動 台中搭公車上新聞他超傻眼

延伸閱讀

Lulu、陳漢典婚禮倒數 復古婚紗撞衫30年前的她

Lulu、陳漢典婚禮倒數 復古婚紗撞衫30年前的她
曾莞婷當不成伴娘原因曝光…Lulu婚禮主桌請到綜藝大咖

曾莞婷當不成伴娘原因曝光…Lulu婚禮主桌請到綜藝大咖
「康熙來了」停播10年 蔡康永感性發文：慶幸曾陪伴你

「康熙來了」停播10年 蔡康永感性發文：慶幸曾陪伴你
搭星宇頭等艙惹火商務客…陳漢典喊冤「公道自在人心」

搭星宇頭等艙惹火商務客…陳漢典喊冤「公道自在人心」

熱門新聞

「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
王滿嬌感嘆演員生態不易。(圖／摘自臉書)

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

2026-01-17 14:58
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚：又虐又好嗑

2026-01-17 05:00

超人氣

更多 >
2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣
霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期
鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛
引數百萬同情 亞裔男孩足球賽遭諷「非法移民」泣不成聲

引數百萬同情 亞裔男孩足球賽遭諷「非法移民」泣不成聲
冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布