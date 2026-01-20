長子核彈級開撕 貝克漢首度「回應」：必須讓孩子犯錯

我的頻道

記者廖福生／即時報導
貝克漢在瑞士達沃斯廣播電台錄製Podcast節目。（路透）
貝克漢在瑞士達沃斯廣播電台錄製Podcast節目。（路透）

貝克漢（David Beckham）家族開撕的新聞越演越烈，其長子布魯克林（Brooklyn Beckham）近日發布長達六頁的聲明，公開指控父母行徑。面對指控貝克漢也首度在公開場合回應相關議題。

根據綜合外媒報導，50歲的貝克漢在布魯克林發表聲明隔日，受邀登上美國CNBC財經節目「Squawk Box」進行直播訪談。節目主持人詢問他是否會回應兒子的指控時，貝克漢並未正面談及家庭紛爭，而是將話題轉向社群媒體對年輕世代所帶來的影響。

貝克漢指出，社群平台具有雙面性，既能傳遞正向力量，也可能對孩子造成壓力，甚至潛藏風險，「對當代的孩子來說，社群媒體的影響尤其深遠，無論好壞都可能成為一種威脅，特別是對我的孩子們。」他表示，自己長期透過個人平台為聯合國兒童基金會（UNICEF）發聲，希望善用社群媒體的影響力，讓世界看見全球兒童所面臨的處境。

談及教養方式，貝克漢強調，自己始終以相同標準對待4名子女，包括26歲的布魯克林、23歲的羅密歐（Romeo）、20歲的克魯茲（Cruz）以及14歲的哈珀（Harper）。他直言，自己孩子在成長過程中難免犯錯，而這正是學習的一部分，「他們應該被允許犯錯，有時候，你必須讓孩子親身經歷錯誤，才能真正成長」。

儘管貝克漢在訪談中未直接點名布魯克林，也未對聲明內容作出具體回應，但外界普遍解讀，他的發言隱約透露出對長子行為的看法，並再次強調自己一貫的教育理念。隨著事件持續發酵，貝克漢家族的親子關係後續發展，仍受到外界密切關注。

貝克漢 布魯克林 社群媒體

