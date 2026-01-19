「冠軍之路」熱血衝破5788萬 寫台灣紀錄片影史里程碑

陳冠宇(右)和中華隊應援團長小白，透過「冠軍之路」重新回顧比賽激動時刻。圖／牽猴子提供

年度最熱血紀錄片「冠軍之路」上映後口碑持續發酵，不僅成功吸引大量棒球迷走進戲院，也讓許多原本對棒球並不熟悉的觀眾深受感動，票房累積至今正式突破5788萬元（新台幣，約合183.42萬美元），寫下台灣紀錄片影史重要里程碑。適逢世界棒球經典賽 （WBC）中華隊展開集訓，開訓當天現場播放紀錄片主題曲〈今天的我〉，再次引發觀眾共鳴。

許多觀眾分享紀錄片最打動人的是片中真實呈現的努力、挫折與撐過低潮的過程；也有網友提到正值學測壓力，會帶著歌詞中「今天的我會相信自己更多一點」的信念，勇敢面對人生關卡。「冠軍之路」所傳遞的「運動員精神」逐漸成為跨越運動項目、貼近每個人生活的勵志力量，讓電影的感動從球場延伸到每個人的生活之中。

隨著期末考結束，許多中學生跟家長進戲院一起欣賞，不只年輕世代與非球迷被感動，首位獲得奧運 田徑獎牌的亞洲女子運動員、被譽為「飛躍羚羊」的紀政，也分享觀影心情：「長年在國外比賽，又因個人項目，我一直很羨慕棒球選手，能在家鄉享受全場為自己和臺灣加油的氛圍，真的非常感動。」

她指出，運動不僅能團結人民、提升國際能見度，也能增進個人身心健康、為社會帶來正面能量，「支持運動，絕對值得成為全民運 動！」紀政也強調：「即使不是運動員，只要在人生中願意追求正確且積極的『運動員精神』，都會是我們人生路上的珍寶。」

自「冠軍之路」上映以來，中華職棒會長蔡其昌、導演龍男・以撒克・凡亞思、監製張永昌、黃瓀潢、球員、應援團、啦啦隊員分頭進行戲院跑場活動已超過80場，上週末舉辦的映後特別場同樣熱血沸騰，暫時自國訓中心請假前來參與的中職明星球員陳冠宇驚喜現身之外，中華隊應援團長小白、York、Travis崔維斯與啦啦隊若潼也現身映後帶動應援，齊聲高喊「We are！Team Taiwan！」，現場氣氛宛如球場看台，陳冠宇表示，透過紀錄片重新回顧比賽激動時刻格外特別，也感謝導演留下這段珍貴回憶，並鼓勵大家多多進場支持。

現場也有家長帶著孩子進戲院，甚至有年紀不到10歲的小朋友直言：「我以後也想當棒球員！」陳冠宇則笑著回應：「打棒球真的很辛苦，自己從小三開始訓練，暑假在烈日下流汗、上課之餘仍持續練習。」但也正是這些日復一日的累積，才能站上場上迎接關鍵時刻。

不少觀眾在映後分享，自己並非球迷，卻在觀影過程中數度紅了眼眶，認為電影不只是在講冠軍，而是在講「面對壓力時如何撐下去」、「在不被看好時仍然選擇相信自己」；啦啦隊若潼則分享，即使已知勝負，再次觀影仍會為關鍵時刻緊張不已、起雞皮疙瘩。她強調：「這部片不只是給喜歡棒球的朋友，也適合所有在人生中不順遂或不被看好時，卻仍努力撐過來的人，回頭看都會是寶貴養分。」