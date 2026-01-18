濱崎步憶在中國無觀眾仍開唱 形容「生涯最棒演唱會」

我的頻道

中央社東京18日綜合外電報導
日本歌手濱崎步在上海演唱會被取消，她與團隊仍在空蕩蕩的館場唱完整場並謝幕。（取材自臉書「浜崎あゆみ（ayumi hamasaki）」）
日本歌手濱崎步原定在上海舉行的演唱會被取消後，曾表示仍舉行「無人演唱會」但被中國媒體質疑。她昨天公布數段影片，向中國粉絲形容「這是她生涯數一數二最棒的演唱會」。

濱崎步去年底宣布原定在上海舉行的演唱會取消後，她表示「在沒有觀眾的狀態下，從第一首演出到安可曲」，並曾被中國媒體質疑這並非「無人演唱會」。

後來，濱崎步接著於去年11月29日引用香港媒體的報導，發布限動表示，「正如同報導所寫，我們在昨天接到中止要求後，在沒有觀眾的狀態下，從第一首歌演出到安可曲之後，才離開會場。」

濱崎步昨天透過Instagram限時動態向中國粉絲喊話，並發布數段觀眾席空無一人的狀態下，她與舞者勁歌熱舞的影片。

她在限動表示「什麼是謊言、什麼是原因，如何演變至此，我完全不打算討論這些事情。因為我不清楚。我知道的是，我親眼見到與親身體會到的事情」。

她也表示，「在這種情況下，沒有人放棄舞台。你覺得這段開場看起來只像是一場彩排嗎？」

她也在限動用英文寫著，「儘管沒有觀眾，我與許多工作人員都想著香港，所以我們沒穿著紅色服裝，也取消火焰特效」。

濱崎步同時強調，「儘管在那種狀況下，樂隊與和聲歌手依舊全心投入」、「舞者在表演後半段依舊火力全開熱舞」。

她也認為，「這也是我生涯之中，數一數二最棒的演唱會」。

