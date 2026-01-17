松嶋菜菜子對決反町隆史…25年夫妻日常對話曝光

我的頻道

記者李姿瑩／台北即時報導
松嶋菜菜子(右)和反町隆史。(圖／摘自IG)
松嶋菜菜子(右)和反町隆史。(圖／摘自IG)

52歲的日本女星松嶋菜菜子日前接下新劇「米之女：國稅局資料調查課」，以俐落短髮亮相。巧合的是，她的另一半反町隆史同樣也接下其他電視台的連續劇，夫妻倆「同檔對打」成為比戲劇更精彩的話題。

年過半百，松嶋菜菜子早已不再避諱和反町隆史相關的話題，兩人先前也曾合作廣告，或是分享家裡的趣事。被問到夫妻之間私下都聊些什麼時，松嶋菜菜子笑說，兩人的對話多半只是「今天會不會比較晚回來？會到幾點？」這類行程上的工作聯絡。

畢竟已經是結婚25年的老夫老妻，松嶋菜菜子透露夫妻之間的日常對話主要是關心對方的作息，還有討論晚餐菜色、能不能在家吃飯等等。他們也會分享拍戲心得，最後互相鼓勵「我們一起加油吧」。

松嶋菜菜子表示，她這次是主動提出要剪成短髮造型，希望塑造一名行動敏捷、工作至上的稅務官。她在演出前認真思考「什麼樣的髮型最簡單、也能最快出門」，自然而然聯想到短髮，認為最能呼應角色的生活節奏與工作狀態。

而在「米之女」開播後，收視成績直接打趴反町隆史的「彈珠汽水猴子」，看來這局夫妻對決，可能將由松嶋菜菜子拿下勝利。「米之女」現正在friDay影音跟播中。

松嶋菜菜子以俐落短髮演出新劇。(圖／friDay影音提供)
松嶋菜菜子以俐落短髮演出新劇。(圖／friDay影音提供)

