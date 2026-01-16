曾莞婷當不成伴娘原因曝光…Lulu婚禮主桌請到綜藝大咖

我的頻道

記者李姿瑩／即時報導
陳漢典和Lulu籌備婚禮之餘仍持續為節目奮鬥。記者王聰賢/攝影
Lulu黃路梓茵、陳漢典的婚禮倒數計時，他們16日出席「明星製作公司」節目首播記者會，和曾莞婷、楊銘威、黃偉晉、風田一起許願盼原班人馬能繼續拍第二季。面對婚禮禮金要包多少的問題，曾莞婷自嘲說：「他們有憲哥200萬那包，哪會在乎我？」

Lulu趕緊說要大家「人來就好」，她和曾莞婷去韓國出外景時，因為黃湯下肚情緒起伏，在零下10度的低溫中抱著曾莞婷痛哭。雙姝交情親如姐妹，Lulu卻沒有找曾莞婷當伴娘，原因是擔心曾莞婷「比新娘還漂亮」，找不到可以匹配的伴郎，所以安排曾莞婷參加抽捧花。

目前陳漢典和Lulu還在排賓客桌次，預計會開60桌，想讓每個人都能跟熟識的朋友同桌。Lulu笑稱他們用製作節目的概念打造婚禮，幾乎可以變身「明星婚顧公司」。

他們除了邀請吳宗憲擔任證婚人，和王偉忠一起坐主桌，另外也有邀請小S出席，可惜小S屆時將「禮到人不到」。陳漢典和Lulu婚禮前還忙著合體主持尾牙，婚訊曝光後已經接了近10場的合體活動。陳漢典希望之後「多多益善」，畢竟婚禮開銷加上日後有意買房，都不是小數目。至於做人計畫他們有共識，一切就順其自然。

陳漢典和Lulu籌備婚禮之餘仍持續為節目奮鬥。記者王聰賢/攝影
