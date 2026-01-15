我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

欠逾萬卡債 前芝市長萊特福特遭信用卡公司提告

美國初領失業金人數降至19.8萬人 低於預期

鬼鬼、炎亞綸關係變調 她認了生活圈不同 炎亞綸回應了

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
炎亞綸對家寧和Andy的紛爭侃侃而談。圖／晴空鳥提供
炎亞綸對家寧和Andy的紛爭侃侃而談。圖／晴空鳥提供

吳映潔（鬼鬼）與炎亞綸感情不如以往，炎亞綸先前表示鬼鬼去年11月傳生日快樂的祝福訊息給他，但他沒有讀，坦言和鬼鬼關係變調，甚至在兩人共同朋友圈裡，自己有被排擠的感覺。鬼鬼今（15）日出席活動媒體茶會，也坦言兩人目前「生活圈不一樣」。

鬼鬼強調沒有排擠炎亞綸，是炎亞綸最後沒回訊息。她現在忙著帶小孩，跟阿本等朋友都是提早約。「我看不到有沒有已讀，我關掉這個功能，以免影響心情。退追是他的自由和選擇，我也沒追蹤任何人」。

炎亞綸和鬼鬼曾是相當親密的朋友，他還曾替鬼鬼打過排卵針，但鬼鬼生孩子後，他都還沒有看過小孩，炎亞綸之前說，跟鬼鬼約了好幾次，對方總說很忙沒約成，但隔幾天卻又會看到她和共同朋友相約，「確實有被排擠的感覺。」兩人進入「冷靜期」快一年。

對於今天鬼鬼的言論，炎亞綸也再發文表態，直言：「我們都是成熟的人了，人世間的感情本來就很多樣，像水一樣時時流動，並非永恆不變。」他表示，雙方都理性看待目前友情所經歷的狀態，因過往累積深厚，並不會將現況定調為負面，「我深信我們都是珍惜彼此的。」

最後，炎亞綸也向外界喊話，希望大家別過度解讀此事，「請把焦點放在鬼鬼現在為大家努力的作品或品牌活動上。」更大讚鬼鬼一向擁有獨到的時尚品味，「很值得大家關注。」

炎亞綸

上一則

曾和孫協志共演「MVP情人」 知名經紀人胰臟癌逝

下一則

劉冠廷「功夫」打戲精湛 韓國動作導演讚練武奇才

延伸閱讀

和炎亞綸交往長達9年 他認了花2年才走出來

和炎亞綸交往長達9年 他認了花2年才走出來
蔡正元同框柯文哲 兩人翹腳秀電子腳鐐

蔡正元同框柯文哲 兩人翹腳秀電子腳鐐
讚男友「像棉花」個性穩定 炎亞綸想求婚又怕被拒絕

讚男友「像棉花」個性穩定 炎亞綸想求婚又怕被拒絕
鬼鬼傳訊息1個月都沒讀…炎亞綸認了「被排擠」友情翻船

鬼鬼傳訊息1個月都沒讀…炎亞綸認了「被排擠」友情翻船

熱門新聞

張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

2026-01-13 21:38
「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）繼續票房稱雄。（美聯社）

「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

2026-01-11 16:28
DAPUN大胖燒光8百萬發片基金，全新出輯「The REAL PUN」只求不留遺憾。圖／胖曲製作工作室提供

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

2026-01-09 12:24
華裔導演趙婷執導的電影「哈姆奈特」榮獲金球獎劇情類最佳電影。 (美聯社)

金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝

2026-01-11 23:23

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議
七旬華婦赴美探獨子 傍晚散步被撞亡 兒剛從海軍退役

七旬華婦赴美探獨子 傍晚散步被撞亡 兒剛從海軍退役
咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好

咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好
4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望

4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望