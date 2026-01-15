鬼鬼、炎亞綸關係變調 她認了生活圈不同 炎亞綸回應了

炎亞綸對家寧和Andy的紛爭侃侃而談。圖／晴空鳥提供

吳映潔（鬼鬼）與炎亞綸 感情不如以往，炎亞綸先前表示鬼鬼去年11月傳生日快樂的祝福訊息給他，但他沒有讀，坦言和鬼鬼關係變調，甚至在兩人共同朋友圈裡，自己有被排擠的感覺。鬼鬼今（15）日出席活動媒體茶會，也坦言兩人目前「生活圈不一樣」。

鬼鬼強調沒有排擠炎亞綸，是炎亞綸最後沒回訊息。她現在忙著帶小孩，跟阿本等朋友都是提早約。「我看不到有沒有已讀，我關掉這個功能，以免影響心情。退追是他的自由和選擇，我也沒追蹤任何人」。

炎亞綸和鬼鬼曾是相當親密的朋友，他還曾替鬼鬼打過排卵針，但鬼鬼生孩子後，他都還沒有看過小孩，炎亞綸之前說，跟鬼鬼約了好幾次，對方總說很忙沒約成，但隔幾天卻又會看到她和共同朋友相約，「確實有被排擠的感覺。」兩人進入「冷靜期」快一年。

對於今天鬼鬼的言論，炎亞綸也再發文表態，直言：「我們都是成熟的人了，人世間的感情本來就很多樣，像水一樣時時流動，並非永恆不變。」他表示，雙方都理性看待目前友情所經歷的狀態，因過往累積深厚，並不會將現況定調為負面，「我深信我們都是珍惜彼此的。」

最後，炎亞綸也向外界喊話，希望大家別過度解讀此事，「請把焦點放在鬼鬼現在為大家努力的作品或品牌活動上。」更大讚鬼鬼一向擁有獨到的時尚品味，「很值得大家關注。」