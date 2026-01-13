我的頻道

出售軍事機密給中國 美籍華裔海軍人員判刑逾16年

浴室清潔順序很重要 避開4常見錯誤、避免事倍功半

影帝認了「家人也能租」布蘭登費雪現身東京：金錢換親情

記者陳穎／即時報導
布蘭登費雪在「日租家庭」擔任出租老爸。（美聯社）
布蘭登費雪在「日租家庭」擔任出租老爸。（美聯社）

電影「日租家庭」原定於2月13日（五）農曆新年檔期上映，今宣布將提前暖身，於2月6日（五）至2月8日（日）在全台推出限量口碑場，讓觀眾搶先感受這部溫暖動人的作品。

片方同步釋出最新幕後花絮，由奧斯卡影帝布蘭登費雪與導演宮崎光代（HIKARI）親自分享創作理念。布蘭登費雪解釋片名含義時直言：「在東京，幾乎什麼都能租，連『家人』也不例外。」導演宮崎光代則幽默表示，即使情感連結是用金錢換來的，只要能讓人感受到陪伴與溫度，也未嘗不可，最終希望傳達的是給彼此一次重新開始、珍惜家人的機會。

此外，官方也首度公開電影精彩片段，揭露「日租家庭」的服務內容，並邀請長年在日本打拼的美籍演員菲利普（布蘭登費雪 飾）加入團隊，成為公司吸引客戶的「樣板白人」，意外帶來營運效益。同步曝光的第二款正式海報中，菲利普飾演的「日租老爸」揹著女兒客戶出席慶典，畫面溫馨又耐人尋味。

在最新幕後花絮「日租服務」中，布蘭登費雪進一步指出：「這個故事真正想說的是，家人不一定是血緣關係，而是我們願意珍惜的人。」他在接受巴西媒體「Miscelanas」訪問時也表示，即便角色扮演的身分不斷轉換，但與客戶之間短暫卻真實的情感連結，仍能引發觀眾反思如何面對內心的孤單與情緒。

「日租家庭」上映後口碑亮眼，在爛番茄網站上拿下88%新鮮度與96%爆米花觀眾喜愛度，影評一致盛讚其溫暖動人。Screen Rant形容本片是「提出值得深思問題的暖心電影」，「今日美國」則稱其為「東西文化交會、令人心情大好的精彩結合」。

