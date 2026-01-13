林心如做菜放閃霍建華 洩9年婚姻真實面：他滿好養的

我的頻道

記者陳慧貞／即時報導
林心如出席燕窩品牌活動，暢聊家庭生活。記者王聰賢／攝影
林心如出席燕窩品牌活動，暢聊家庭生活。記者王聰賢／攝影

林心如與演員老公霍建華結婚9年育有一女，13日她出席燕窩品牌活動，提到12月霍建華過生日，她親自滷豬腳幫老公慶生，一家吃得很開心，她坦言其實以往忙拍戲沒有下廚習慣，疫情期間在家時間多了才正式學廚藝，還好老公、女兒飲食簡單，最愛吃豆干肉絲、番茄炒蛋，菜色不用變換也不膩，她笑說：「算是滿好養的。」

27日將過50歲生日，林心如一聽就直呼：「好可怕！」她說，因為一家生日集中在12月、1月，幫老公慶生後換女兒，輪到自己生日時就已沒什麼興趣，「反正都一樣，加上我的生日很常在過年，也不好太麻煩朋友，近幾年比較少過了，大多和好朋友約吃飯，還是滿開心的。」女兒也會寫卡片、手作禮物，累積已有一整盒，女兒親手摺的星星許願罐是她印象最深刻的禮物。

霍建華上月生日，林心如親自下廚滷豬腳，說起老公廚藝，她笑曝：「他只會煮水餃、泡麵，但我沒吃過。」表示結婚到現在，從沒吃過老公煮的東西，「有幫我倒過水，他不需要下廚啊」。霍建華生日當天，滿滿都是妻女的愛心，林心如滷豬腳搭麵線，還做了三杯雞，蛋糕則是女兒挑的，「就在家簡單過。」

提到近況，林心如正籌備一部關於家庭議題新戲，屬黑色幽默風格，劇本預計今年3月完成，年中開拍，她也會參與演出，而好友范冰冰奪金馬影后，林心如也稱當天看完全程典禮，一看到范冰冰奪獎立刻傳訊恭喜，顯示從合作「還珠格格」結下的情誼至今28年不變。

