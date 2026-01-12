25年恩情畫句點…BoA宣布離開SM「毫無遺憾」和平放手

寶兒宣布離開SM娛樂。圖／摘自IG

韓流天后BoA寶兒今天宣布合約到期，與老東家SM娛樂不續約，雙方結束長達25年的合作。他們雙方各自發出聲明文章，SM為BoA準備了紀念影片「You still our No.1 BoA」，但對粉絲來說仍造成不小的衝擊。

SM娛樂表示，經過BoA經過長時間、深入的討論後，協商決定以 12 月 31 日為終點，結束雙方長達 25年的合作關係。「自 2000 年以年僅 13 歲出道以來，BoA在迎來出道 25 週年的今天，作為開拓亞洲韓流的“海外進軍的象徵”，以及“亞洲之星”，一直深受全球音樂粉絲的喜愛，並成為引領 K-POP 熱潮的無數後輩們的榜樣」。

「作為開拓者與先驅者，BoA走過的每一步旅程，都憑藉她不懈的努力與熱情，創造了輝煌的成果與無可取代的紀錄。從在韓國流行音樂史上寫下新篇章的特別出道，到如今成長為 No.1 藝術家兼製作人，我們銘記BoA的每一個瞬間，能夠陪伴她走過這段耀眼的旅程，本公司感到由衷的榮幸。

25 年來，BoA始終是名副其實的 SM 的驕傲、榮耀與象徵。雖然雙方的專屬合約即將結束，但我們將繼續為BoA未來的全新活動與挑戰應援，祝願她在新的旅程中盡情施展自己的實力，作為“亞洲之星”繼續閃耀前行。也請大家對即將展開的新篇章給予BoA更多的愛與關注。不僅作為藝人BoA，也衷心祝願作為權寶兒的她擁有幸福美好的未來。」