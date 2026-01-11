他曾打造YT億萬神曲 消失3年露面…存款剩4位數

楊琳透露羅志祥是自己的貴人。圖／上多利娛樂提供

YT億萬神曲「癡情玫瑰花」的創作者楊琳，歷經團體解散單飛音樂，獲得羅志祥 （小豬）賞識成為製作助理，讓他視羅志祥為貴人，「小豬哥就像我生命裡的那道光！一直鼓勵我、支持我，在他身上學習到對音樂的專業態度與對夢想的堅持」。

他3年前因為各種質疑、負評陷入低潮，加上感受到人情冷暖的現實面，一度打算退出歌壇。幸而遇到羅志祥伸出援手，楊琳表示：「小豬哥常跟我說，要夠『不要臉』才能撐得住，這句話我到現在都記得！」把羅志祥當成榜樣的他，不僅從音樂製作上吸取養分，也跟小豬一起錄製YouTube 節目，從中學習拍攝與剪輯技巧，培養出製作短影音宣傳作品的能力。

楊琳曾是「UNDER LOVER」一員，如今單飛推出個人專輯「FashEmo」，主打歌「不請自來」MV邀來王萱跨刀演出。導演在MV中安排兩人多場情緒濃烈的對手戲，楊琳坦言壓力不小，感謝王萱帶著自己進入狀況，只是拍攝當天遇到寒流來襲，自己只穿著單薄外套，不禁苦笑「演戲真的比唱歌還難」。

而他透過運動改善身心狀況及體態，每周爬象山、跑大安森林公園，考量經濟狀況，常常天天只吃一餐，在3個月內瘦身8公斤，他笑說：「有一陣子真的比較辛苦，銀行存款只剩4位數字，為了省錢就少吃一點，剛好減肥！」