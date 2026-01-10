許太太快看…許光漢入伍前平頭照曝光「帥到不科學」

許光漢剃髮儀式，許多好友都齊聚一堂。圖／摘自IG

南韓 指標音樂獎項第40屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）今（10）日下午4點於台北大巨蛋登場，活動集結18組韓國藝人接力演出，頒獎陣容同樣星光熠熠，邀請到蔡依林與許光漢 擔任嘉賓。而即將現身的許光漢9日晚間曬出自己的平頭照，瞬間掀起粉絲熱議。

許光漢透過社群平台分享一組回顧照片，向粉絲送上新年祝福，其中一張罕見畫面意外成為焦點。他首度公開自己入伍前的剃髮紀錄，畫面中他披著剪髮斗篷坐在椅子上，轉頭露出淡淡笑容，完整呈現從原本髮型到理成平頭的過程，好友章廣辰也到場陪伴見證。

許光漢於2024年8月投入替代役，歷時一年後於隔年8月完成役期。退伍後，他的演藝聲勢絲毫未減，工作行程早已排滿，持續忙碌至今年年中。此次釋出的平頭造型照，也讓粉絲看見他從少年感形象轉變為更成熟的硬派風格，高顏值依舊不受造型影響，引來大批網友熱烈回應，留言直呼：「不管有沒有頭髮都帥」、「平頭也撐得住，真的太誇張」。

今年8月退伍後演藝圈爆出一波「閃兵 」事件，許光漢也被網友狂推「真男人」，他曾低調的表示：「我覺得這沒有什麼好比較，做好自己就好。」