搭星宇頭等艙惹火商務客…陳漢典喊冤「公道自在人心」

陳漢典對於被誤會喊冤。記者王聰賢／攝影

陳漢典今10日現身台北101 ，出席知名實境節目「黑白大廚：第2季」台版「胡蘿蔔料理地獄」宣傳活動，首度回應日前因拍攝婚紗搭乘星宇航空 頭等艙所引發的廁所使用爭議。他直言對相關指控「完全不知道」，並表示後續交由航空公司說明即可。

事件起因於陳漢典與太太Lulu（黃路梓茵）為籌備婚禮，日前飛往日本富士山 、河口湖拍攝婚紗照，來回頭等艙機票由星宇航空董事長張國煒贊助。然而，一名同班機的商務艙旅客在社群平台發文抱怨，表示欲使用前方廁所時遭空服員制止，機上也未明確標示該廁所僅供頭等艙使用，落地後才發現頭等艙乘客正是陳漢典與Lulu，質疑航空公司對藝人有差別待遇。

該名旅客事後向星宇航空客服反映，對方回覆「前方廁所優先提供頭等艙旅客使用」，但同時強調「不會因乘客身分提供額外優待」，讓旅客認為說法前後矛盾，最終轉為正式客訴。相關討論在小紅書、Threads等平台延燒，也有不少曾搭乘星宇頭等艙的網友指出，前方廁所實際上為共用設計，引發不同看法。

對此，陳漢典今日受訪時澄清，當時完全不清楚機上發生的狀況，「我們就是很正常地拍婚紗、搭飛機而已。」他也表示不會過度在意外界聲音，「公道自在人心，事情過了就會過去」。被問到是否因此受到影響，他則笑說當下心情很好，不會放在心上。