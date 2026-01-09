矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

DAPUN大胖燒光8百萬發片基金，全新出輯「The REAL PUN」只求不留遺憾。圖／胖曲製作工作室提供

DJ創作歌手DAPUN大胖出道4年，曾與曹雅雯、宇宙人方Q合作，他原本是矽谷 電腦工程師，回台圓夢做音樂花了800萬（新台幣，約合25萬美元），如今他宣布暫別歌手身分，要回美國重操舊業。

他坦言這幾年為了發片圓夢把錢幾乎都燒光，為了生計決定於今年返美，但為了沒有遺憾地離開台灣，DAPUN大胖再做了一張專輯「The REAL PUN」，他表示：「我把所有我想表達的東西全部放這張新專輯中，之後回美國後除了本身工作，打算轉為幕後製作，除了幫其他歌手製作音樂外，也計畫用新IP、以新的音樂身分來發表更多不同的音樂創作。」

多年沒交女友的他，自嘲與頓悟都放入新歌「大姨好き」，「很久沒交女朋友了，有時候朋友問我喜歡什麼類型，我都會開玩笑說有錢的阿姨。」加上近年網路流行「阿姨我不想努力了」的迷因，再回頭看看自己為了做音樂燒掉將近800萬積蓄，讓他突然意識到「錢的重要性」，也促成這首歌誕生的關鍵動機。

礙於經費有限，這次專輯包裝設計他不找工廠量產，而是請印刷廠將圖案印在厚紙板上，再找來7位朋友到家中「家庭代工」，親手裁紙、摺紙、黏包裝，8個人花了10個小時才完成50份專輯，也讓這張實體專輯成為名符其實的「極度限量版」。DAPUN 自嘲笑說：「做到後來大家臉都超臭，我猜我應該失去了七個朋友了。」