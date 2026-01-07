法傳奇女星碧姬芭杜長眠蔚藍海岸 丈夫揭死因為癌症

我的頻道

中央社巴黎7日綜合外電報導
碧姬芭杜（Brigitte Bardot）7日長眠在法國蔚藍海岸（French Riviera）度假勝地聖托倍（Saint-Tropez）的海邊墓園。路透
碧姬芭杜（Brigitte Bardot）7日長眠在法國蔚藍海岸（French Riviera）度假勝地聖托倍（Saint-Tropez）的海邊墓園。路透

法國影壇傳奇女星碧姬芭杜上個月逝世，享壽91歲。她的丈夫多馬勒受訪時透露，碧姬芭杜曾因癌症動過兩次手術，最終仍未能戰勝病魔。訪問內容在今天的葬禮前刊出。

碧姬芭杜（Brigitte Bardot）今天長眠在法國蔚藍海岸（French Riviera）度假勝地聖托倍（Saint-Tropez）的海邊墓園。去年12月28日，她在蔚藍海岸的住家「拉馬德拉格」（la Madrague）辭世，當時並未對外公布死因。

以保護動物聞名的碧姬芭杜1980年代曾戰勝乳癌，外界原本就知道她去年底曾兩度住院。

法新社報導，多馬勒（Bernard d'Ormale）告訴「巴黎競賽雜誌」（Paris Match），碧姬芭杜兩次手術的狀況都非常良好。

多馬勒說：「她一直很想回去拉馬德拉格，在那邊，情況比較複雜，尤其是因為背痛一直無法緩解，讓她很痛苦且筋疲力盡。」

他補充道：「即使是臥床時，她也很不舒服。…不過，她始終保持清醒，到最後一刻都非常關心動物的處境。」

多馬勒並未說明碧姬芭杜罹患哪一種癌症。

碧姬芭杜在1992年與實業家多馬勒結婚，多馬勒曾任極右派領袖尚馬力．雷朋（Jean-Marie Le Pen）的顧問。

