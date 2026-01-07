蔡依林出道26年首度告黑粉 網民遭起底曾批黃仁勳是邪教

蔡依林演唱會後受訪。記者沈昱嘉／攝影

天后蔡依林 「PLEASURE」在台北大巨蛋3場演唱會剛落幕，網路上卻出現舞台設計扯上宗教的言論，惹得蔡依林的合作主辦單位也不忍了，近日正式對網路霸凌開戰。

昨（7）日蔡依林演唱會的大陸主辦單位發出嚴正聲明，點名網友「斯利亞」（帳號celialiang）惡意曲解演唱會內容、散布不實言論，甚至發動人身攻擊，已委託律師蒐證提告。這也是蔡依林出道26年來罕見硬起來對付黑粉，讓歌迷一片叫好，直呼「終於硬起來了」、「出道至今首次」。

蔡依林砸9億打造巨型公牛、蟒蛇、貪婪金豬等大型道具，演唱會震撼12萬名粉絲，台北演唱會結束後，她將開啟中國大陸巡演，要唱進深圳、廈門、長沙、重慶等14城市，不過有大陸博主擷取片段、附上煽動性文字，指內容有「不當隱喻」，相關說法在社群平台擴散。

工作室怒批此舉是「惡意曲解、編造虛假資訊」，已嚴重損害藝人形象與演出團隊聲譽。事件爆發後，有網友翻出「斯利亞」過往爭議發文，發現該網友曾多次以激烈言論批評國際科技品牌，包括批評黃仁勳 的輝達 （NVIDIA）Logo和蘋果公司的logo都跟邪教有關。

因此蔡依林合作單位「永稻星」發出聲明，強調對這樣的行為「零容忍」，並對於涉事的社群帳號已經留下證據，通知平台刪除侵權內容，也呼籲大眾要有獨立思考的能力。