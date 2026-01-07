我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明尼阿波利斯執法遇抗議 ICE開槍 國安部證實1死

最大規模移民查緝2000名幹員赴明州…今日你應知道5件事

蔡依林出道26年首度告黑粉 網民遭起底曾批黃仁勳是邪教

記者梅衍儂／即時報導
蔡依林演唱會後受訪。記者沈昱嘉／攝影
蔡依林演唱會後受訪。記者沈昱嘉／攝影

天后蔡依林「PLEASURE」在台北大巨蛋3場演唱會剛落幕，網路上卻出現舞台設計扯上宗教的言論，惹得蔡依林的合作主辦單位也不忍了，近日正式對網路霸凌開戰。

昨（7）日蔡依林演唱會的大陸主辦單位發出嚴正聲明，點名網友「斯利亞」（帳號celialiang）惡意曲解演唱會內容、散布不實言論，甚至發動人身攻擊，已委託律師蒐證提告。這也是蔡依林出道26年來罕見硬起來對付黑粉，讓歌迷一片叫好，直呼「終於硬起來了」、「出道至今首次」。

蔡依林砸9億打造巨型公牛、蟒蛇、貪婪金豬等大型道具，演唱會震撼12萬名粉絲，台北演唱會結束後，她將開啟中國大陸巡演，要唱進深圳、廈門、長沙、重慶等14城市，不過有大陸博主擷取片段、附上煽動性文字，指內容有「不當隱喻」，相關說法在社群平台擴散。

工作室怒批此舉是「惡意曲解、編造虛假資訊」，已嚴重損害藝人形象與演出團隊聲譽。事件爆發後，有網友翻出「斯利亞」過往爭議發文，發現該網友曾多次以激烈言論批評國際科技品牌，包括批評黃仁勳輝達（NVIDIA）Logo和蘋果公司的logo都跟邪教有關。

因此蔡依林合作單位「永稻星」發出聲明，強調對這樣的行為「零容忍」，並對於涉事的社群帳號已經留下證據，通知平台刪除侵權內容，也呼籲大眾要有獨立思考的能力。

蔡依林 黃仁勳 輝達

上一則

「400億小公主」虞書欣旺夫體質 男星盛讚：小拇指都會演

下一則

法傳奇女星碧姬芭杜長眠蔚藍海岸 丈夫揭死因為癌症

延伸閱讀

黃仁勳推Nvidia自駕AI模型 首季率先在美上路

黃仁勳推Nvidia自駕AI模型 首季率先在美上路
Nvidia台灣總部投資計畫書、都審拚月底完成 蔣萬安再邀黃仁勳月底簽約

Nvidia台灣總部投資計畫書、都審拚月底完成 蔣萬安再邀黃仁勳月底簽約
人口老化衝擊勞動力 黃仁勳：機器人將撐起製造業

人口老化衝擊勞動力 黃仁勳：機器人將撐起製造業
周蕙健康亮紅燈 笑稱「早睡早起」要向蔡依林多多看齊

周蕙健康亮紅燈 笑稱「早睡早起」要向蔡依林多多看齊

熱門新聞

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

2025-12-31 21:54
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50

超人氣

更多 >
不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠
2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」

2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」
欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡

欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡
中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘

中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘
這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控

這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控