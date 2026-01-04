古天樂暌違25年重返「尋秦記」全員到齊 5大必看亮點

宣萱在「尋秦記」中飾演項少龍的妻子烏廷芳。圖／華映娛樂提供

由古天樂、林峯於25年前主演的經典港劇「尋秦記」，被譽為穿越劇始祖，如今電影版終於問世，原班人馬全數回歸，讓無數劇迷直呼「等了半輩子」。電影版不僅延續港劇結局，更讓「項少龍」與「趙盤」這對師徒多年恩怨迎來最終章。以下整理電影版「尋秦記」5大必看亮點。

亮點一：穿越鼻祖回歸，故事直攻25年後

2001年播出的「尋秦記」改編自黃易同名小說，講述香港 警員項少龍（古天樂飾）意外穿越到戰國時代，憑現代知識與特種部隊身手，在亂世中周旋求生，並一手扶植趙國失勢公子趙盤（林峯飾）登上秦王之位。電影版劇情則設定在港劇結局20年後，歸隱多年的項少龍再度被捲入風暴，正式為這段穿越傳奇畫下句點。

亮點二：師徒決裂再聚首，項少龍VS趙盤最終對決

電影中，早已一統天下在望的秦王趙盤，仍對昔日師父項少龍心存忌憚，甚至派人追殺。直到遭遇現代人Ken突襲，趙盤才被迫再次尋找這位又敬又怕的師父。闊別20年的師徒重逢，權力、猜忌與情感全面攤牌，成為全片最具張力的主線。

亮點三：經典穿越T恤＋古今錯置笑點全開

古天樂在電影中一登場便穿著當年港劇版穿越時的那件T恤，瞬間勾起觀眾回憶殺。他依舊中英夾雜、語出驚人，讓戰國人一頭霧水，卻又因熟知歷史走向，成為左右時代的關鍵人物，延續「尋秦記」最迷人的古今錯置幽默風格。

亮點四：全員回歸＋凍齡顏值引爆情懷

電影版集結古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等原班人馬，並穿插25年前的經典片段，一秒把觀眾拉回青春時代。不只可重溫30歲古天樂的「盛世美顏」，現年55歲的宣萱依舊狀態驚人，凍齡外貌被讚「美魔女代表」。

亮點五：項羽登場，歷史宿命正式啟動

港劇結局中，項少龍之子「趙寶兒」改名為項羽，暗示未來將推翻秦朝。電影版中，項羽已成長為青年，由港星朱鑑然飾演，成為推動劇情的重要關鍵，也讓歷史洪流真正開始運轉，呼應原作宿命感。