KPop獵魔女團官方快閃店壓軸赴台 開幕首周末預約秒殺

動畫電影「KPop 獵魔女團」風靡全球。（美聯社）

風靡全球的動畫電影「KPop 獵魔女團」官方快閃店，從韓國開始，新加坡 、泰國 、日本 接力登場，壓軸站落腳台北，今（3）日台北站於中山區盛大開幕，首個周末預約全數額滿，台北站與全球同步販售且數量有限，主辦單位為避免單項商品被掃貨，啟動分流配貨服務，讓每一天預約的粉絲們都有機會買到心中屬意的周邊商品。

台北快閃店，不僅設計還原韓國原始設計，從踏進店面開始，就像是走進電影世界中，跟著電影中的時間軸前進，打造沉浸式體驗。進入快閃店就像走進HUNTR/X專機的機艙打造沉浸式體驗，跟著劇情「Golden」、「How It’s Done」感受HUNTR/X的獨特魅力，後半部Saja Boys接力登場，「Soda Pop」、「Your Idol」魅力再現。Derpy和Sussie也像電影中一般，在每個展區伴隨粉絲們一起逛展，守護粉絲們。

為期16天的快閃店，預約比照韓國透過官方預約系統預約，首個假日名額已被粉絲們一掃而空，主辦單位溫馨提醒每日系統會有零星釋出，除了預約系統之外，現場也會有最後公告，現場排隊的朋友們也有機會入場，請鎖定官方預約系統和分工合作官方社群。