林襄爆與經紀人鬧翻收入「斷崖式下降」好友揭近況

禾羽Kimi全新單曲「距離」發片分享會。記者王聰賢／攝影

啦啦隊禾羽（Kimi）曾用「張雅涵」出道，也曾是林襄同門，不過她離開前東家時音樂作品全被下架。今（2）日她舉辦新歌距離」記者會，強調和前東家是好聚好散，「我都已經改名重新出發，過去就過去了，不需要太留念」。

禾羽改名後星運很好，從去年一路忙到今年，除了發專輯，5、6月要還進組拍戲，最近尾牙祭更是狂接20場。她同時也是富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員，雖說跨界發片，但跟球場粉絲保證「不會離開球場應援」，每個月一定都會抽時間出席。

而林襄近來傳出與經紀人莉奈因帳目認知不同產生嫌隙，工作量「斷崖式下降」。有無關心好友？禾羽表示前陣子忙著錄製新歌，林襄有來探班，至於工作，禾羽說：「前東家話題比較不會去問她，但會約她出來吃飯」。

談及感情，禾羽稱單身3年，雖曾有聊天對象，但不了了之，外型靚麗的她，透露沒有追求者，耶誕節跟跨年 都在工作中度過。前陣子她參加王齊麟和陳詩媛的婚禮，意外抽到捧花，但她苦無對象，還跟陳詩媛說「你要先介紹一個給我」。

問及理想型，禾羽笑說喜歡霸氣又有孩子氣的人，身高152公分的她希望另一半身高176公分就好，至於年齡，「以前喜歡大的，大15歲可以，喜歡成熟穩重一點的，現在好像不用，先有就好」。她也表示小時候喜歡談速食愛情，現在希望成熟穩定點，也說自己年紀差不多可以交男友，很嚮往家庭以及婚姻。