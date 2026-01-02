我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

瑞士47死酒吧大火：「閃燃」為何釀成慘死悲劇？

「繼承者們」男星閃電結婚…無預警宣布同步退出演藝圈

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙潤宇為愛引退。圖／摘自xportsnews
趙潤宇為愛引退。圖／摘自xportsnews

南韓演員趙潤宇（조윤우）在新年伊始做出人生重大決定，他在元旦透過個人Instagram親自宣布完成終身大事，同時也向外界正式告別演藝圈，為長達15年的演員生涯畫下句點。這項突如其來的消息一曝光，立刻引發粉絲與網友熱議。

趙潤宇於2011年透過戲劇「花美男拉麵店」出道，之後陸續出演「繼承者們」、「花郎」等話題作品，逐漸累積知名度，2018年以現役身分入伍並完成兵役。如今選擇在人生的重要節點結婚並引退，雖讓不少粉絲感到不捨，但更多的是對他勇敢追求幸福的祝福。

趙潤宇在貼文中真摯表示，自21歲出道以來，人生幾乎全數投注在「成為演員」這條道路上。一路走來的歲月對他而言彌足珍貴，因此在做出轉身的選擇前，曾經反覆思索許久。直到遇見想攜手共度一生的伴侶，才讓他下定決心，放下熟悉的舞台，為自己的人生開啟全新的篇章。

他坦言，未來希望第一次不以「演員趙潤宇」的身分生活，而是作為一個平凡的人，與想守護一輩子的對象，一起經營踏實、有溫度的日常。他也形容對方不只是交往超過4年的戀人，更是最親近的朋友，是能讓自己安心停下腳步的人。

貼文中，趙潤宇罕見公開與另一半的合照，畫面自然溫馨。他也向一路支持自己的粉絲表達感謝，並請大家以溫暖的心情祝福兩人即將展開的新生活，同時送上新年問候，期盼大家在2026年都能平安健康、幸福相伴。

趙潤宇公開和另一半的生活照。圖／摘自IG
趙潤宇公開和另一半的生活照。圖／摘自IG

南韓

上一則

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

延伸閱讀

好市多、沃爾瑪10個裝普羅旺斯風小碗 為居家增添美感

好市多、沃爾瑪10個裝普羅旺斯風小碗 為居家增添美感
MLB／大谷翔平「百大帥哥」第62名 坦言到引退前「想任性打球」

MLB／大谷翔平「百大帥哥」第62名 坦言到引退前「想任性打球」
Instagram藏漏洞 性掠奪者魔爪伸向少年

Instagram藏漏洞 性掠奪者魔爪伸向少年
與張軒睿有心結？ 許光漢變臉：傳言子虛烏有

與張軒睿有心結？ 許光漢變臉：傳言子虛烏有

熱門新聞

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

2025-12-31 21:54
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
曹西平猝逝，享壽66歲。(摘自臉書)

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

2025-12-29 20:14
狄鶯曾在節目中當面逼問曹西平的性向。（取材自臉書）

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

2025-12-30 23:50

超人氣

更多 >