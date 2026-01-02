我的頻道

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

瑞士47死酒吧大火：「閃燃」為何釀成慘死悲劇？

中央社舊金山1日綜合外電報導
好萊塢老牌演員湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones，中）之女維多利亞（左）於元旦清晨被發現陳屍於加州舊金山一間飯店內，享年34歲。圖為2017年參加東京電影節，右為中國女星趙薇。路透
好萊塢老牌演員湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones，中）之女維多利亞（左）於元旦清晨被發現陳屍於加州舊金山一間飯店內，享年34歲。圖為2017年參加東京電影節，右為中國女星趙薇。路透

美國媒體報導，好萊塢老牌演員湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）之女維多利亞於元旦清晨被發現陳屍於加州舊金山一間飯店內，享年34歲。

根據時人雜誌（People Magazine），美國娛樂媒體TMZ引用執法部門的消息來源，率先報導了維多利亞（Victoria Jones）去世的消息。

舊金山消防局向時人雜誌證實，當地時間1日凌晨約3時，他們對費爾蒙特酒店（Fairmont San Francisco）的一起醫療緊急事件作出回應。消防局表示，一名未具名人士在現場被發現已死亡。

舊金山警察局也向時人雜誌確認，警方抵達該飯店與救護人員會合，並宣告一名未具名成年女性死亡。

美國國家廣播公司灣區頻道（NBC Bay Area）報導，一名警方消息人士表明，飯店被發現身亡的女性已確認是維多利亞。

報導中說，死因目前仍在調查中，暫無證據顯示他殺。

維多利亞是湯米李瓊斯和前妻克勞利（Kimberlea Cloughley）所生的女兒。這對夫婦當年還生下一個兒子奧斯汀（Austin Jones），現年43歲。

維多利亞在年幼時曾有限度地參與演出，首次是在她父親主演的2002年電影「MIB星際戰警2」（Men in Black II）中亮相。

她也參與2005年「馬奎斯的三場葬禮」（The Three Burials of Melquiades Estrada）演出，這部電影由她父親自導自演，而她的繼母勞瑞爾-瓊斯（Dawn Laurel-Jones）擔任劇照攝影師。此片曾獲得2005年坎城影展最佳劇本獎，湯米李瓊斯並抱走最佳男主角獎。

現年79歲的湯米李瓊斯同時也是奧斯卡獎得主，他因1993年電影「絕命追殺令」（The Fugitive）獲得最佳男配角獎。他還參演過「誰殺了甘迺迪」（JFK）、「MIB星際戰警」系列、「險路勿近」（No Country for Old Men）以及「林肯」（Lincoln）等多部備受好評的作品。

舊金山 奧斯卡獎 加州

