台資深民歌手驚爆酒駕…本人回應 認了遭「移送法辦」

記者梅衍儂／即時報導
王夢麟。圖／聯合報系資料照片
資深民歌手王夢麟今（1）日爆出上月29日酒駕，差點撞到路邊的清潔人員，事後警員到場，他酒測值達０.73，嚴重超標，他雖聲稱是前一晚跟友人喝威士忌，不知酒精還未代謝就上路，但仍被依公共危險罪嫌送辦。

他今接受本報電訪，聲音聽起相當疲累，說：「我壓力很大，前一天跟幾個朋友喝了酒，也喝不多，但酒意還沒有退，睡的時間很少，我起來想買燒餅油條，我開著車，我非常清醒，我才開三十幾（時速），一轉彎就撞到早上在掃地的、裝垃圾的車。」

他表示：「我沒有受傷，我也沒有撞到人，撞到人我就嚇死了，當場心臟麻痺！」他撞到後自己報警，「做了就做了，移送法辦就移啊，就配合就好了，躲也沒有用，會被抓出來，現在就回家等開庭。」

警方獲報後，前往現場實施酒測，發現王夢麟酒精濃度高達0.73，他自稱，前晚和友人喝了威士忌，不清楚酒精在體內尚未代謝，就開車上路去買早餐，還差點撞到清潔人員，對於自身行為感到相當愧疚，也向社會大眾致歉。

王夢麟是台灣著名的民歌手，唱紅「雨中即景」、「木棉道」、「阿美阿美」、「小草」、「廟會」等，更與同為資深的民歌手趙樹海時常搭檔演出，1997年王夢麟、趙樹海與黃大城合組MIB三重唱，近多，他多次受邀在民歌拼盤演唱會演出。

