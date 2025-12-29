林俊傑女友七七驚人家世起底 好事近？經紀公司最新回應

我的頻道

記者許晉榮／即時報導
林俊傑女友七七，據傳是標準白富美。圖／摘自小紅書
2025年倒數2天，感情動態一向低調的金曲歌王JJ林俊傑突然在29日深夜首度公開認愛廣東女網紅七七，不僅全網瞬間狂炸喜訊，外界也紛紛對於JJ此次的破天荒之舉懷疑是否「先有後婚」？

對此，JJ的經紀公司稍早澄清：「他現在過的很開心，也謝謝大家的關心。目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心。」更強調沒有「懷孕一事」。

出道22年的JJ，首度於社群PO出與女友一同為母親慶生的同框合照，不只被視為是他最強的放閃手段，照片中，女友七七還親暱地將手搭在林媽媽身上，彼此互動自然，顯示她早已融入林家的生活圈，雙方關係穩定發展。

外界更好奇為何七七能成為JJ出道22年首位浮上檯面的「公開女友」？網傳模特兒出身的七七，其實是中國標準的白富美，據和七七母親友好的關係人士透露，七七因繼承母親留下的龐大遺產，加上父親也是中國知名上市公司老闆，在日本東京、美國紐約及西雅圖等地都有投資房產，有一說直指JJ去日本旅遊時，也多住在七七的豪宅裡，兩人無論外表、家世都堪稱絕配。

於是演藝圈也多半認為，從JJ這次決定不藏躲的「起手式」看來，兩人緣定一生的好日子似乎也不遠矣。

林俊傑（右二）29日透過幫媽媽慶生照認愛女友七七（左一）。圖／摘自IG
