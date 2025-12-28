太心疼 戴佩妮拋震撼彈 認票房不佳取消中國2場演唱會

我的頻道

記者林士傑／即時報導
戴佩妮宣布在中國2場演唱會取消。（本報資料照片）
「金曲歌后」戴佩妮甫奪得金馬獎，3個月後要獻出在高雄巨蛋的第一次，舉辦「雙生火焰」演唱會。未料，她下個月在中國的兩場演唱會不敵現實挑戰，宣布取消，她27日晚在成都演唱會台上表示：「真正的力量從來不是對抗而是鬆手。我們只需要在這一刻站穩了自己，你就會明白，所有的課都不是要你倒下，而是要你學會如何站著。」

戴佩妮27日晚在成都舉辦「雙生火焰」演唱會，表示自己常說人生是場修行，「修行的第一步不是開悟，也不是明白很多道理，而是停止了與現實對抗」，更表明根本不在乎面子問題，她說：「一直都不避諱這樣的場面，我如果自己做不好，我就承認自己做不好，我不會強撐著說怎麼樣，然後要大家幫我一直吹得很厲害。」哽咽表示因為票房不理想，難以負擔舞台成本，不得已取消明年1月北京站、3月廣州站。

而這次演唱會不僅是戴佩妮音樂敘事的延伸，「雙生火焰」演唱會的舞台設計憑藉獨特創意征服國際評審，先是拿下倫敦設計獎（2025 London Design Awards） 最高等級鉑金獎，在美國繆斯設計獎（2025 MUSE Design Awards）也獲頒「概念設計-娛樂類別」、「活動-演唱會類別」鉑金獎，3座獎項讓演唱會成為兼具藝術價值與視聽衝擊力的藝術作品。

可惜市場迴響不佳，中國主辦單位Live Nation發文說「由於特殊的舞台製作、場地的環境限制、現實的艱難無奈，我們陸續遇到了諸多難以克服的挑戰」，溝通之後決定取消。接著戴佩妮「雙生火焰」將在明年1月17日唱進杭州，3月21日也會空降高雄巨蛋，購票請洽寬宏售票、萊爾富及OK便利超商。

