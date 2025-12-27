我的頻道

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

五月天阿信還原墜台見血內幕 認了失憶「我回家了」

記者林士傑／即時報導
五月天阿信透露與F3在上海的意外，是25年首次發生墜落舞台的事故。圖／相信音樂提供
五月天阿信透露與F3在上海的意外，是25年首次發生墜落舞台的事故。圖／相信音樂提供

五月天主唱阿信日前加入言承旭、吳建豪、周渝民，共組「F✦FOREVER」，上周在上海展開演唱會，22日最終場重摔跌落舞台，所幸檢查無大礙。他27日回歸五月天，在台中展開6場「回到那一天」巡演，尾聲唱到「憨人」時談到意外事故，坦言一度失憶「我只記得我掉到洞裡」。

他說這是出道25年來，頭一遭摔進一個洞裡，衝擊之大想當然爾讓他心神不寧，於是當晚在演唱會的最後，他問同事有沒有唱了個人段落、有沒有講話、有唱到「恆星不忘」嗎、有沒有比很多手勢。一連串的問題顯見他當時被嚇到六神無主，忘記早已敬業地完成演出，他說：「同事說我都唱了，而且唱得很好。」

阿信談到自己的記憶是摔進洞裡，張開眼睛後看見3張帥臉，會後拿起手機一看發現收到超過2百則簡訊，其中包含周杰倫、林俊傑、陳綺貞還有同門的歌手，甚至許多很久沒聯絡的老朋友也都捎來關心，「在這裡面，我很失望，有4封簡訊都在笑我，我想我不用說，你們也知道，兄弟是這樣當的嗎」。

其實五月天的石頭、怪獸、冠佑以及瑪莎哪有不擔心，但也深信他會敬業地完成所有工作，阿信感性表示：「所有人都怕你跌倒受傷，他們4個相信我一定會站起來，一定會笑著唱完全場，一定會站在這裡，等待我回到五月天。」接著朝全場喊「我回來了，我回家了，我被照顧得很好，請你們不要擔心」，盡力讓歌迷放下心中大石。

