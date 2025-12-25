朱孝天認了 抹黑相信音樂和阿信 承認情緒失控 爆料非事實

F4的吳建豪（左起）、周渝民、言承旭和朱孝天先前合體復出後就拆夥。（圖／相信音樂提供）

朱孝天沒跟上F3和五月天 阿信開巡演後，先是錄影片嗆聲相信音樂，昨又在粉絲群暴走，網路流傳數張他在粉絲群爆料的截圖，事件鬧大後，不但登上微博 熱搜，更是引發兩岸網友熱議，認為他是「得不到就毀掉」的性格，但也有一派網友認為，截圖可能是合成，不一定真的是朱孝天本人。

然而，今（25）晚朱孝天發文道歉，不但認了自己的暴走行為是真的，還承認因為自己情緒失控，所言與事實有出入：

朱孝天聲明如下：

澄清聲明

本人就近期相關事宜，作出如下澄清與致歉：

自今年九月「F4合體」相關事件發生以來，我持續遭受網絡暴力侵擾，精神承受巨大壓力。近期這一情況愈演愈烈，不僅嚴重干擾了我的正常工作節奏，更無端波及家人的平靜生活，讓我身心俱疲。

在持續的惡意攻擊私信裹挾下，我因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。

事件引發爭議後，我深刻反思了自身言行，面對紛擾時，我未能以理性態度克制情緒，亦未能以妥當方式妥善應對，做出了錯誤的示範，再次深表歉意。

此外，本人此前提及「國台辦」的相關言論，與實際情況並不相符，特此作出澄清並表達誠摯歉意。

感謝各界的理性關注與監督，再次誠懇致歉。同時，懇請大家尊重個人及家人隱私，共同維護清朗的網絡空間。後續我會更謹言慎行，也請大家理性看待網絡言論。

聲明人：朱孝天