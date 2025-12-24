沈玉琳化療後髮掉光再長回 以棒球帽造型發生日文報平安

沈玉琳生日，芽芽獻上深情一吻。(圖／摘自臉書)

今天是台灣綜藝人沈玉琳58歲生日，他也露臉報平安，預告自己快要可以和大家見面，照片中的他看來氣色也相當不錯，但戴著棒球帽，身形仍然削瘦，其實鏡頭前，好友詹惟中也在一旁，他說，「玉琳哥應該是明年2、3月左右會復出，他元氣十足，當場還笑話連發」。

沈玉琳今年7月無預警罹患白血病，一度進入ICU狀況危急，至今已5個月了，還沒離開醫院，期間經歷幾次化療，頭髮一度掉光，身體也明顯瘦了一圈，聖誕節 是他的生日，幾個好友相約探訪，其中包括詹惟中，他本該出發首爾，為了沈玉琳生日延飛。

詹惟中說，前兩年送他領帶，今年知道他髮量變少，而且時值寒冬，於是買了毛線帽送他，「他看了很感動，最主要的，是過去的玉琳哥回來了，吃飯時笑話連發，功力不減，還可以虧我高市早苗 的事，但他說，這些都是一時的，很快就會過去，我備感溫馨」。

沈玉琳發文，寫下「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了」，等於是在預告很快會回到工作崗位，而老婆芽芽深情一吻，詹惟中笑說，「是我們起鬨的，吻完掌聲如雷，此時玉琳虧她，這麼深情，但衣櫥後面還是偷偷貼了羅志祥 的照片」。