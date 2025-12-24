我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美史規模最大個人稅務詐欺 科技富豪遺產管委會須付7.5億

紐約法拉盛假日街頭熱鬧 奶茶店、火鍋店現排隊人龍

沈玉琳化療後髮掉光再長回 以棒球帽造型發生日文報平安

記者葉君遠／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
沈玉琳生日，芽芽獻上深情一吻。(圖／摘自臉書)
沈玉琳生日，芽芽獻上深情一吻。(圖／摘自臉書)

今天是台灣綜藝人沈玉琳58歲生日，他也露臉報平安，預告自己快要可以和大家見面，照片中的他看來氣色也相當不錯，但戴著棒球帽，身形仍然削瘦，其實鏡頭前，好友詹惟中也在一旁，他說，「玉琳哥應該是明年2、3月左右會復出，他元氣十足，當場還笑話連發」。

沈玉琳今年7月無預警罹患白血病，一度進入ICU狀況危急，至今已5個月了，還沒離開醫院，期間經歷幾次化療，頭髮一度掉光，身體也明顯瘦了一圈，聖誕節是他的生日，幾個好友相約探訪，其中包括詹惟中，他本該出發首爾，為了沈玉琳生日延飛。

詹惟中說，前兩年送他領帶，今年知道他髮量變少，而且時值寒冬，於是買了毛線帽送他，「他看了很感動，最主要的，是過去的玉琳哥回來了，吃飯時笑話連發，功力不減，還可以虧我高市早苗的事，但他說，這些都是一時的，很快就會過去，我備感溫馨」。

沈玉琳發文，寫下「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了」，等於是在預告很快會回到工作崗位，而老婆芽芽深情一吻，詹惟中笑說，「是我們起鬨的，吻完掌聲如雷，此時玉琳虧她，這麼深情，但衣櫥後面還是偷偷貼了羅志祥的照片」。

高市早苗 聖誕節 羅志祥

上一則

星光大賞最爆笑場面…周也、王玉雯熱聊 陳星旭卡中間「cos桌子」

下一則

禾浩辰求婚吳品潔 舊愛邱宇辰祝福：她是很棒很好的女生

延伸閱讀

中日關係緊繃 北京報復自傷國人

中日關係緊繃 北京報復自傷國人
蔣家第4代參加中共抗日研討會 國台辦批高市破壞世界和平

蔣家第4代參加中共抗日研討會 國台辦批高市破壞世界和平
5成8台灣人欣賞高市早苗 台灣民意基金會：魅力橫掃全台

5成8台灣人欣賞高市早苗 台灣民意基金會：魅力橫掃全台
哪些人最支持高市早苗？共同社民調：勞動人口支持率破70%

哪些人最支持高市早苗？共同社民調：勞動人口支持率破70%

熱門新聞

陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
李晨穿著粉紅滑雪裝被捕獲。(取材自微博)

范冰冰前男友驚爆斷崖式蒼老 李晨被捕獲「腫臉雙下巴見客」

2025-12-16 19:12
陳曉(左)和陳妍希今年2月宣布離婚。（取材自微博）

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

2025-12-18 00:50

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」

今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」
每天2顆奇異果 科學家：促進皮膚膠原蛋白生成

每天2顆奇異果 科學家：促進皮膚膠原蛋白生成