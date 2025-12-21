中戲院長涉違紀被查… 易烊千璽藝考高分舊事遭重提

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
易烊千璽當年以第一高分考進中央戲劇學院。(取材自微博)
易烊千璽當年以第一高分考進中央戲劇學院。(取材自微博)

中央戲劇學院院長郝戎日前因涉嫌嚴重違紀違法主動投案，目前正接受調查。有網友聯想到2018年、2019年中戲表演系藝考成績被曝「雷同」的舊聞，當時，兩屆考生最終成績，包括具體分數、小數點後位數多處高度重合，引發招生公正性質疑。新晉金雞影帝易烊千璽被牽涉其中。

郝戎院長素有「明星導師」之稱，一手打造了「中戲96級明星班」，帶出了章子怡、劉燁、袁泉、梅婷、秦海璐等大腕。

近日，網傳的一份藝考成績單顯示，2018年，易烊千璽、李蘭迪、胡先煦等明星考生分列前茅等；2019年，明星藝考生也不少，但仔細看兩年的分數表，發現成績單分數都一樣，甚至連小數點都一致，看起來就像只改了姓名、籍貫和性別。

網友質疑，以少年男團「TFBOYS組合」成員出道的頂流男星易烊千璽，當年以94.85分的成績位居第一，影視劇出身的李蘭迪、胡先煦則副分別排在第二三名。但從表演形態和台詞功力方面，易烊千璽原則上應明顯不如這兩位演員，外形上也很難拉開優勢。有網友質疑，郝戎熱中明星效應，明顯在藝考成績上給有知名度的考生提供優待。

據悉，郝戎今年在某場高峰論壇上多次強調，易烊千璽在校期間展現出「非常刻苦的品格」和「對專業的深厚敬畏感」。他特別提到易烊千璽在校期間嚴格遵守中戲「前兩年不接戲」的校規，專注晨功訓練和課堂排練，即便成名後仍旁聽「外國戲劇史」等課程，體現了對表演藝術的尊重。

郝戎並肯定易烊千璽主演電影「狂野時代」在坎城影展獲得評審團特別獎的成績，他認為這是中國藝術片的重要突破，也是新生代演員實踐民族文化認同的典範。

網傳中戲表演系報錄比246比1，每年有不少明星夢的考生擠破頭想要獲得一個名額，但該名額的取捨是否公平一直存有異議。

