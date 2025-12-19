許茹芸躲咖啡廳跨界當翻譯 做一半老公才知她「上班」

許茹芸接下人生第一本翻譯書工作。圖／茹聲工作室提供

許茹芸推出第一本翻譯作品「天空尋寶記-初學者的雲朵冒險之旅」，第一次接下翻譯工作讓她一度覺得有壓力，為了好好完成任務，她回到首爾的家，一周抽出幾天空檔，帶齊翻譯所需的相關用具，到附近她非常喜歡的一家咖啡 廳「專心上班」。

許茹芸曾演出音樂劇「向左走向右走」的女主角，女主角的工作就是翻譯，所以她接到翻譯工作後笑說：「很棒的巧合。」恰好巡迴演唱會告一段落，她也有了空檔，「我都去同一家咖啡廳，幾乎都選擇靠窗的位子，看著咖啡廳裡的客人和街道的人來人往，打開筆電，開始翻譯」，她原本擔心對雲和天空的專業用語不夠了解，在確認會有氣象專業人員的協助後，她安下心來，沈浸在雲的世界。

翻譯過程花了4、5個月，許茹芸說：「出版社沒有給我時間的限制，所以沒有感受到太大的壓力，翻譯的過程真的很有趣，是以學習的心態來了解雲。」她從小就喜歡趴在窗戶邊，仰望天空，唱著歌，看著雲朵一朵朵變化，現在透過翻譯，能夠更了解雲朵，讓她很開心。

而許茹芸剛接下工作時，並未和老公分享，「一開始還是有點壓力，因為畢竟是英文的工作。在我越翻越有信心之後，才跟他說。」所以幾乎是翻譯到一半後，老公才得知她帶著筆電去咖啡廳是在忙什麼，並十分鼓勵她說：「很好呀，可以認識非常多雲。」她跟老公分享書裡內容有觸及極光的形成，兩人一直都很希望能有時間一起去看極光，這次的翻譯讓兩人更積極的計劃極光之旅。