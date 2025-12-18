前豪門媳麻衣竟是隱藏版收藏家 靠這招財運滾滾來
45歲日籍女星麻衣（佐藤麻衣）恢復單身後復出演藝圈，日前上節目爆出是高級隱藏收藏家，擁有「錶界天花板」全球限量20支、台灣僅配有一支的新台幣百萬「朗格one」，鑑價出來的金額更是翻倍跳，驚動收藏界。她也難得公開守財神器，和許多亞洲富豪一樣，一定要收藏貔貅：「我投資的每一樣到現在都是正的、都是賺錢的！」
麻衣認為開財運很重要，尤其對「招財小物」超有考究：「因為以往在台灣演藝圈發展，我聽說很多藝人都會收藏貔貅或是配戴在身上，甚至聽說很多企業大佬家裡或是辦公室也有擺放貔貅，我也有樣學樣，果然財運真的強強滾。」
麻衣笑說：「我投資的每一樣到現在都是正的、都是賺錢的！」她大方分享「招財飛天貔貅琉璃琥珀擺件」就是一款她認為非常具有收藏價值的貔貅，「由湯鎮瑋設計，底座利用五種不同顏色的琥珀打造五行調和納財，再搭配錢母及祥雲做裝飾，公貔貅招財，母貔貅守財，讓財運一飛衝天！」趁最近因為工作關係回台灣機會多，也聽說琥珀女王「小劉姐」收藏了全世界最大的琉璃貔貅，麻衣一聽立刻去朝聖。
佐藤麻衣積極復出演藝圈後工作滿檔，看起來傻白甜的她，其實私底下對投資理財很有一套。這一次，麻衣難得公開她的投資項目，五花八門，包括黃金、白金之外，半導體、防衛關聯、建設、銀行「鉱山関連」(日文，指礦物開採或是加密貨幣挖礦燈礦產相關)化學等。
這幾年日本黃金零售價格持續飆漲，今年更是創下歷史新高，投資黃金也是麻衣的「標配」。麻衣透露，「除了針對黃金走勢做足功課外，我也會跟兒子一起討論，用兒子聽得懂的說法，一起討論投資時機，或是風險控管。」麻衣表示：「因為我也不是投資專家，所以我平時都會注意新聞、網路上面的一些消息，自己多蒐集一些相關的產業資訊，最重要的是、不要著急！觀望一段時間後再下手，還有我喜歡讓投資分散，不把雞蛋放在同一個籃子，這樣比較安全一點。」
