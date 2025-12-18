前豪門媳麻衣竟是隱藏版收藏家 靠這招財運滾滾來

麻衣開運神器與許多亞洲富豪一樣，是貔貅。 圖／鏡藝宏海提供、服裝iROO提供

45歲日籍女星麻衣（佐藤麻衣）恢復單身後復出演藝圈，日前上節目爆出是高級隱藏收藏家，擁有「錶界天花板」全球限量20支、台灣僅配有一支的新台幣百萬「朗格one」，鑑價出來的金額更是翻倍跳，驚動收藏界。她也難得公開守財神器，和許多亞洲富豪一樣，一定要收藏貔貅：「我投資的每一樣到現在都是正的、都是賺錢的！」

麻衣認為開財運很重要，尤其對「招財小物」超有考究：「因為以往在台灣演藝圈發展，我聽說很多藝人都會收藏貔貅或是配戴在身上，甚至聽說很多企業大佬家裡或是辦公室也有擺放貔貅，我也有樣學樣，果然財運真的強強滾。」

麻衣笑說：「我投資的每一樣到現在都是正的、都是賺錢的！」她大方分享「招財飛天貔貅琉璃琥珀擺件」就是一款她認為非常具有收藏價值的貔貅，「由湯鎮瑋設計，底座利用五種不同顏色的琥珀打造五行調和納財，再搭配錢母及祥雲做裝飾，公貔貅招財，母貔貅守財，讓財運一飛衝天！」趁最近因為工作關係回台灣機會多，也聽說琥珀女王「小劉姐」收藏了全世界最大的琉璃貔貅，麻衣一聽立刻去朝聖。

佐藤麻衣積極復出演藝圈後工作滿檔，看起來傻白甜的她，其實私底下對投資理財很有一套。這一次，麻衣難得公開她的投資項目，五花八門，包括黃金、白金之外，半導體、防衛關聯、建設、銀行「鉱山関連」(日文，指礦物開採或是加密貨幣 挖礦燈礦產相關)化學等。