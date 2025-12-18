我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前NASCAR賽車手比弗爾與家人搭飛機 北卡州墜毀

紐約周五迎強風暴雨 這些地區恐淹水

前豪門媳麻衣竟是隱藏版收藏家 靠這招財運滾滾來

記者林怡秀／即時報導
麻衣開運神器與許多亞洲富豪一樣，是貔貅。 圖／鏡藝宏海提供、服裝iROO提供
麻衣開運神器與許多亞洲富豪一樣，是貔貅。 圖／鏡藝宏海提供、服裝iROO提供

45歲日籍女星麻衣（佐藤麻衣）恢復單身後復出演藝圈，日前上節目爆出是高級隱藏收藏家，擁有「錶界天花板」全球限量20支、台灣僅配有一支的新台幣百萬「朗格one」，鑑價出來的金額更是翻倍跳，驚動收藏界。她也難得公開守財神器，和許多亞洲富豪一樣，一定要收藏貔貅：「我投資的每一樣到現在都是正的、都是賺錢的！」

麻衣認為開財運很重要，尤其對「招財小物」超有考究：「因為以往在台灣演藝圈發展，我聽說很多藝人都會收藏貔貅或是配戴在身上，甚至聽說很多企業大佬家裡或是辦公室也有擺放貔貅，我也有樣學樣，果然財運真的強強滾。」

麻衣笑說：「我投資的每一樣到現在都是正的、都是賺錢的！」她大方分享「招財飛天貔貅琉璃琥珀擺件」就是一款她認為非常具有收藏價值的貔貅，「由湯鎮瑋設計，底座利用五種不同顏色的琥珀打造五行調和納財，再搭配錢母及祥雲做裝飾，公貔貅招財，母貔貅守財，讓財運一飛衝天！」趁最近因為工作關係回台灣機會多，也聽說琥珀女王「小劉姐」收藏了全世界最大的琉璃貔貅，麻衣一聽立刻去朝聖。

佐藤麻衣積極復出演藝圈後工作滿檔，看起來傻白甜的她，其實私底下對投資理財很有一套。這一次，麻衣難得公開她的投資項目，五花八門，包括黃金、白金之外，半導體、防衛關聯、建設、銀行「鉱山関連」(日文，指礦物開採或是加密貨幣挖礦燈礦產相關)化學等。

這幾年日本黃金零售價格持續飆漲，今年更是創下歷史新高，投資黃金也是麻衣的「標配」。麻衣透露，「除了針對黃金走勢做足功課外，我也會跟兒子一起討論，用兒子聽得懂的說法，一起討論投資時機，或是風險控管。」麻衣表示：「因為我也不是投資專家，所以我平時都會注意新聞、網路上面的一些消息，自己多蒐集一些相關的產業資訊，最重要的是、不要著急！觀望一段時間後再下手，還有我喜歡讓投資分散，不把雞蛋放在同一個籃子，這樣比較安全一點。」

麻衣對貔貅收藏很有興趣。圖／鏡藝宏海提供、服裝iROO提供
麻衣對貔貅收藏很有興趣。圖／鏡藝宏海提供、服裝iROO提供

加密貨幣 雞蛋 日本

上一則

古天樂「尋秦記」一件T恤夢回25年前「網揪重溫港劇版」

下一則

劉冠廷苦練不用手穿內褲 瞞天過海1天辦2場婚禮超荒唐

延伸閱讀

中媒：中國「這省」發現亞洲最大562噸海底巨型金礦

中媒：中國「這省」發現亞洲最大562噸海底巨型金礦
醉拳變成失智拳 成龍一頭白髮「過家家」 網友認不出

醉拳變成失智拳 成龍一頭白髮「過家家」 網友認不出
演活阿茲海默症患者…成龍「過家家」讓網友驚呼：認不出來

演活阿茲海默症患者…成龍「過家家」讓網友驚呼：認不出來
世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
67歲的湯鎮業放棄名利場的光環，在青島開茶餐廳一待就20年。（取材自青島新聞客戶端）

67歲湯鎮業青島生活20年 「很幸福 香港根本比不了」

2025-12-14 01:04

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運

天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運
招眾怒仍堅持 沃爾瑪不開放用Apple Pay結帳原因曝光

招眾怒仍堅持 沃爾瑪不開放用Apple Pay結帳原因曝光
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
下屆美國政府承認嗎？川普金卡在中國遇冷 疑慮讓富豪卻步

下屆美國政府承認嗎？川普金卡在中國遇冷 疑慮讓富豪卻步