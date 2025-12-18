認了瀕臨解散…大象體操休團1年 噴淚畫面全曝光

我的頻道

記者林士傑／即時報導
大象體操由吉他手凱翔(左起)、貝斯手凱婷、鼓手嘉欽組成。(圖／合作藝文提供)
今年開始休團的大象體操，驚喜宣布推出樂團首部紀錄長片「大象體操：比夢境更真實」，昨舉行口碑場放映，身兼製片的吉他手凱翔感動地說：「17歲的我，在心裡夢想能拍一部自己的電影就太好了！18年過去，我製作的電影真的要上映了。」

紀錄片收錄大象體操自2012年成團至今的成長歷程，尤其前年爆發最大爭執，一度瀕臨解散，凱翔跟貝斯手妹妹凱婷在親人與工作夥伴的身分之間拉扯，鼓手嘉欽被迫離開另一組樂團，都是不為人知的幕後故事。

嘉欽提到：「我跟凱婷都曾在發生爭執的時候掉過眼淚，卻從來沒看過凱翔哭。反而我們都沒料到，會在紀錄片中看到凱翔哭了。」同時也對凱翔總是默不作聲收集素材表達感謝：「巡迴時大家都很累，在車上只想睡覺，但凱翔卻會默默地拿起手機記錄一切。」

凱婷說當年輕樂團看到片中的爭執片段，能夠理解吵架是正常的，「不要因此懷疑自己，而是知道大家都是這樣走過來的。也希望這部片能以最簡單、好懂的方式，讓不只是做音樂的人，而是所有正在努力做喜歡事情的人感覺不孤單，當遇到困難的時候能帶給大家力量」。紀錄片於明年1月於日本東京、京都放映，2月分別在台北、台中、高雄正式上映。

