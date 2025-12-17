我的頻道

快訊

廚房噴霧油讓鏟雪更輕鬆…這些省力絕招 你知道嗎？

一洲焦點／好萊塢喜劇變悲劇、川普今晚要宣布的事

奧斯卡頒獎典禮正式擁抱串流世代 將於YouTube獨家轉播

記者闕志儒／即時報導
奧斯卡頒獎典禮將於YouTube獨家轉播。美聯社
奧斯卡頒獎典禮將於YouTube獨家轉播。美聯社

全球觀影行為正快速從線性電視轉向數位平台、年輕觀眾流失與收視老化的變化下，美國電影藝術與科學學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）宣布，自 2029 年起，奧斯卡頒獎典禮將結束長達半世紀的電視播出模式，全面轉向YouTube串流平台，象徵好萊塢最具指標性的典禮，正式承認「觀眾已不再守在電視前」的現實，而奧斯卡頒獎典禮也將正式擁抱串流世代。

據CNN報導，YouTube 已取得奧斯卡自第2029年起至 2033 年的全球獨家轉播權，現任轉播夥伴 ABC 仍將持續播出至 2028 年，包括百年紀念的第 100 屆典禮。據了解，電影學院近年重新競標轉播權，吸引多家傳統媒體與科技平台角逐，最終由 YouTube 以高於其他競標者的價格勝出，但實際金額未對外公開。

YouTube 執行長 Neal Mohan 表示，奧斯卡不只是頒獎典禮，更是全球重要的文化象徵，這次合作將在尊重歷史傳承的同時，讓更多觀眾透過數位方式參與電影藝術。未來奧斯卡將包含紅毯、後台內容與總督舞會等完整節目，於全球免費直播，並提供多語字幕與音軌，擴大國際觸及。

其實，奧斯卡頒獎典禮的電視收視率早已不復當年。即便 2022 年「威爾史密斯掌摑事件」，也僅帶來 1,660 萬平均觀眾數；2025 年為 1,810 萬人，與 1998 年「鐵達尼號」時代的 5,700 萬相比，已然是節節敗退。

擁抱YouTube消息一出，已在好萊塢引發爭議。部分創作者質疑，將奧斯卡交給以創作者內容與演算法驅動聞名的平台，是否會稀釋其文化重量？也有人指出，YouTube 缺乏大型現場典禮的經驗，能否接手這全球象徵性的典禮節目，成為最大考驗。只是在院線式微、串流成為主流的產業轉型浪潮下，奧斯卡此舉被視為一個明確訊號——電影最高殿堂，似乎已轉向下一個世代的入口。

奧斯卡 YouTube 好萊塢

阿湯哥包場奏效「國寶」衝進奧斯卡15強

「左撇子女孩」闖進奧斯卡15強 台灣首位女導叩關成功

台片「左撇子女孩」闖進奧斯卡15強 台灣首位女導演叩關成功

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
賴佩霞（左一）的小女婿（右一）病重過世。(圖／尚時代文創娛樂提供)

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

2025-12-11 10:09

申請綠卡、入籍須知 USCIS照片新規即刻生效

申請綠卡、入籍須知 USCIS照片新規即刻生效
好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身

好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身
華女老闆從未涉黃 卻被控淫媒罪 只因一疏忽

華女老闆從未涉黃 卻被控淫媒罪 只因一疏忽
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
川普擴大旅行禁令至30多國 新增5國全面禁入、15國遭限制

川普擴大旅行禁令至30多國 新增5國全面禁入、15國遭限制