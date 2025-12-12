戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

我的頻道

娛樂新聞組 /即時報導
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)
由中國古裝劇男神成毅主演、以盛唐為背景的復仇權謀劇「長安二十四計」，開播前以「1個劇組5個影帝影后視帝」、權謀高能劇情成為話題。該劇12日上線，不但在央視收視率破2，網播熱度突破7500，彈幕互動超過9億，堪稱「台網雙爆」，相關話題引起熱議。

古裝復仇劇「長安二十四計」演員陣容強大，老戲骨們可說是「神仙打架」。男一成毅飾演零武力謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志，他為了這個角色減重15 斤（7.5公斤），一頭白髮配上病弱文士的造型，破碎感十足。

有網友表示，成毅和老戲骨對戲絲毫不遜色，尤其是陰鬱「眼神戲」，仇恨滿滿的眼神殺讓人看了不寒而慄。但也有部分觀眾認為成毅「布衣感」過重，「缺乏主角氣場」，也有人說他讀詩戲台詞功底不足。

該劇節奏明快，首集10分鐘便交代滅門背景，前兩集完成周墨刺殺謝淮安反被利用、借刀殺人除仇敵等5次反轉，被讚「全程無廢戲」、「不敢開倍速」。實景搭建的長安街景也被稱讚完全是電影級製作。

老戲骨同台飆戲更是該劇一大亮點，劉奕君飾演的新帝蕭武陽沉穩冷峻，以寥寥數語即可改變局面；王勁松飾演的吳仲衡行事隱秘難測，成為劇情的重要變數；倪大紅、張涵予等實力演員機加持，使劇中政治格局更具層次感。

有網友將「長安二十四計」與經典劇「長安二十四計」比較，認為二者在人物設定、劇情框架和視覺造型上存在諸多相似之處，成毅和胡歌同為背負血海深仇、蟄伏歸來、以智謀攪動朝局的「麒麟才子」型角色。但也有人認為後續劇情演變將見真章。

