Winter爆與柾國交往慘遭網暴 SM強硬提告…沒否認緋聞

南韓夯團BTS防彈少年團成員田柾國（左）和女團aespa成員Winter（右）被傳戀愛中。（取自IG）

南韓 夯團BTS防彈少年團成員田柾國和女團aespa成員Winter日前被傳戀愛中，雙方都是人氣偶像，傳言一出雙方粉絲在網路上掀起大戰，而這些天來兩位當事人都遭受不少言語攻擊，今（10）日aespa所屬SM娛樂不忍了，發出嚴正聲明要喊告，不過，讓外界好奇的是，聲明中表示會針對惡意言論提告，對於緋聞是真是假，卻沒有正面回應。

Winter和田柾國被挖出有類似的紋身，用的物品耳機、手鍊、服裝也都被粉絲抓出疑似用情侶款，網路上討論沸沸揚揚，雙方的經紀公司竟然統一口徑「沒有回應」，讓人更好奇緋聞真假。

今SM娛樂發聲明表示，會對網友的不實指控和惡意言論提告，聲明全文如下：

「您好，這裡是 SM Entertainment。

現向大家說明本公司為保護旗下藝人aespa Winter權益所採取的法律應對進展情況。

本公司透過「KWANGYA 119」收到粉絲提供的寶貴情報，以及公司自主監控，確認到與本公司藝人相關、持續發生的惡意貼文與留言（性騷擾 、誹謗、人格攻擊、侮辱、散布虛假事實、惡意造謠等）已造成嚴重傷害，對此我們深切認知。

特別是在 DC Inside、Women’s Generation、Nate Pann、Instagram、Theqoo、X（舊稱 Twitter）、YouTube 等平台上，針對藝人的惡意貼文與性騷擾內容不斷出現，嚴重損害名譽。本公司已確認多數相關貼文，並將逐步擴大提交告訴程序。

此外，對於上述平台外，在個人 SNS、線上社群、匿名論壇中散布的惡意謠言、惡意剪輯、重複散播虛假資訊、撰寫性別歧視 貼文、製作並散播歪曲內容等，本公司也將全面蒐集證據，毫不寬貸，採取最嚴厲的法律措施。敬請避免任何可能被視為違法的行為。

本公司今後也將從各方面全力保護旗下藝人的權益。