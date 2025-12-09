被踢出F4 朱孝天控相信音樂抹黑…五月天經紀人回擊了

F4回歸卻鬧翻，朱孝天(右)已遭除名。圖／摘自相信音樂影片

男團「F4」在五月天 及相信音樂共同努力湊合，終於在今年回歸，可惜後續計畫生變，遭到除名的朱孝天昨親自發聲，直指相信音樂斷聯、營運長謝芝芬（艾姐）抹黑他等。對於他字字句句控訴，相信音樂表示「不予回應」，但旗下員工看不過去，紛紛透過社群發聲反擊。

F4在今年7月擔任五月天演唱會嘉賓，合體回歸掀起熱議，阿信表示早在2年前提出邀約，團隊終於排除萬難實現願望。而當踢出朱孝天之後，言承旭、吳建豪、周渝民和五月天阿信共組「F✦ FOREVER」，19日要在大陸上海舉辦4場「F✦FOREVER 恆星之城」巡演，日前推出跟周杰倫 合作的新歌「恆星不忘」，MV中有關F4的畫面都不見朱孝天，消失的非常徹底。

朱孝天昨Po影片，提到對於因為洩密才延期、因為洩密忍痛割捨他等傳聞，其實自己是直到新歌、演唱會新聞曝光，才知道自己被退出到這件事情之外，然而五月天阿信意有所指稱「F✦FOREVER」不排除加入新朋友，也歡迎老朋友，但朱孝天則表明不會參與這次活動，「有些遺憾，但要跟大家講清楚」。他也點名相信音樂高層，不要再抹黑，可以見面溝通。

部分粉絲心疼他受委屈，但也有人提出是他先拒絕唱片公司要求，卻又反過來指責相信音樂，還有網友挖出他坦言不願參加演唱會的留言，認為他該自我反省。此外，五月天經紀人肉包（洪慧真）心疼高層被點名，昨晚在Threads 發文「請回頭看看自己先唷」，被網友認為是嗆聲朱孝天，另一名相信音樂高層留言：「那個自己他只想自己的流量。」